78歲無照翁撞傷8人　「特斯拉車主」深夜提告了

記者趙蔡州／綜合報導

某貿易公司董事78歲邱姓老翁5月23日無照開車，不料在台北市中正區重慶南路突然暴衝闖紅燈，連續撞擊多輛機車、汽車及行人，造成8人受傷送醫悲劇。事件發生後，只有傷勢最嚴重的劉姓傷者女兒提出告訴，如今遭撞的特斯拉李姓車主也正式向邱男提告過失傷害。

▲受害者李男決定向邱男提告。（圖／記者黃彥傑攝）

事件發生在5月23日下午，78歲邱男無照開車從中山區準備返回懷寧街住家，不料行經重慶南路1段、武昌街口時，車子突然暴衝瘋狂加速，導致他先撞上2輛機車、正在通過馬路的行人，接著再撞上前方正在停等紅燈的公車及三輛轎車，停下時轎車的車頭幾乎全毀。

事故造成騎士、駕駛及行人共8人送醫，其中79歲劉姓男子傷勢最為嚴重，腿部骨折送入加護病房。邱男肇事後一度受困在駕駛座內，脫困後自述右腰痛、左臉腫脹，傷勢雖然不算嚴重，但醫生擔心會有腦出血的情況，決定讓邱男住進加護病房觀察，直到5月28日才轉到一般病房。

▲邱男在重慶南路連撞多車，他的轎車幾乎全毀。（圖／記者黃彥傑攝）

警方調查後，排除邱男酒駕，但發現對方是無照駕駛，對於車禍發生時的經過、車禍當下車上所發生的情況，邱男全部以「不清楚」、「忘記了」含糊帶過，無照駕駛部分目前已開罰2萬4000元，至於邱男是否涉及公共危險罪嫌，將等對方康復出院後通知到案說明。

警方指出，事件發生後，僅接獲劉姓傷者家屬提出告訴，如果其他傷者有要提告，也將依照規定受理。根據《聯合新聞網》報導，車禍受害者之一的特斯拉車主、單親二寶爸45歲李姓男子6月1日到派出所完成筆錄，並正式對邱男提起過失傷害告訴。