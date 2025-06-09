60歲剩保全能做？大票網友狂推「這一行」：時間自由不太累

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台灣在今年步入超高齡社會，很多人可能退休後還是會繼續工作。就有網友表示，因為老人家要看護費，50多歲開始半退休的爸爸決定要準備工作了，目前考慮到餐廳打工。不過，原PO就好奇，「目前60歲的男性除了保全，還有什麼樣的職場能讓他做嗎？」貼文引起許多回應。

原PO在PTT的Salary板發文「中高齡就業有什麼選擇嗎？」父親50多歲就半退休，最近老人家要看護費，希望能重返職場。他提到父親有廚房經驗，打算應徵住家附近的餐廳，不過也好奇是否還有其他適合60歲男性的職場選擇，「除了保全還有什麼樣的職場能讓他做嗎？」

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留言區馬上湧入大量建議，最多人推薦連鎖速食店，「速食店，流程都被拆得很細」、「速食店現在很多高齡者在工作，而且很遵守勞基法」、「朋友爸爸70跑去速食店打工，排班時數不會很多，不會太累」、「時間自由，也可以上短一點，不會那麼累。」

其他網友則紛紛留言，「大樓清潔人員，現在都很缺人，也不需要專業」、「超商現在看到很多」、「保全和大樓醫院清潔人員」、「附近超商有個阿嬤，雖然動作很慢，但能一個人handle」、「先去職訓局上些課還有半薪可以拿，然後職訓局會介紹工作。」