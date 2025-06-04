「高齡駕駛再體檢民調」是詐騙廣告　運研所急檢舉

▲「高齡駕駛再體檢民調」係詐騙廣告。（圖／運研所提供）

記者李姿慧／台北報導

近日高齡駕駛肇事頻傳，交通部研擬對高齡駕駛換照年齡從75歲下修至70歲、換照增「實地演練」測驗，不過卻遭詐騙集團利用，假冒「交通部運輸研究所」名義發出「你認為高齡駕駛該重新體檢」為題所進行的假民調騙取個資，運研所緊急向警方檢舉並澄清「高齡駕駛再體檢民調」係詐騙廣告，呼籲勿受騙。

近日，網路流傳一則冒用「交通部運輸研究所」名義主辦的詐騙廣告，內容係以「你認為高齡駕駛該重新體檢」為題所進行的假民調，騙取民眾資料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部運研所也緊急澄清，因涉及不實資訊、嚴重損害運研所聲譽，並可能誤導民眾、甚或造成民眾損失。交通部運輸研究所特此發布緊急聲明，鄭重澄清運研所與該廣告無任何關聯，高齡駕駛再體檢民調係詐騙廣告，並呼籲社會大眾提高警覺，切勿輕信受騙。

運研所表示，已針對此詐騙廣告進行蒐證，並已至內政部警政署165全民防騙網完成檢舉作業，以維護運研所聲譽及社會大眾的權益。

運研所也呼籲民眾，任何聲稱與運研所合作或由運研所發布的資訊，請務必透過運研所官方網站或正式管道查證。若發現任何可疑的詐騙廣告或資訊，請立即向內政部警政署165反詐騙諮詢專線或相關執法單位檢舉。