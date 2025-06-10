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百年古厝變身童趣學堂　新北市圖推復古教室打卡換裝體驗

▲新北市圖推復古教室打卡換裝體驗。（圖／新北市立圖書館提供）

▲百年古厝化身學堂，邀人氣童話作家開班授課，免費教小朋友閱讀寫作。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

百年古厝化身學堂，邀人氣童話作家開班授課，免費教小朋友閱讀寫作！還有復刻懷舊教室的場景可以打卡拍照，不管是黑板、木製課桌椅、古早童玩、或是復古換裝體驗等，讓大家可以從閱讀、生活、文學，感受不一樣的歷史建築，走進地方的故事。新北市五股守讓堂「文學消暑．字遊字在」活動將從今（10日）起展開，歡迎大家一起到古厝閱讀消暑，重溫舊時光。

新北市立圖書館吳佳珊館長表示，日前落幕的「2025新北詩歌節」深獲民眾熱烈迴響，五股守讓堂6月份特別加碼推出適合全家一起參與的「文學消暑．字遊字在」親子活動，除了邀請人氣童話作家亞平開辦兒童專屬的閱讀寫作班，透過繪本閱讀與遊戲互動，帶孩子創作趣味童詩，培養閱讀寫作力；還有大人的寫作課，將帶大家賞析中外經典現代詩作，透過文字的力量，自我探索與療癒。「藝遊工坊」也特別復刻懷舊教室場景，以紅磚地板、木製課桌椅、黑板、帆布書包、作業簿等喚起民眾求學青春記憶，可以一個人躲在這裡享受讀詩的時光，也可以免費換裝，體驗民初風情，感受不一樣的百年歷史建築。

五股守讓堂「文學消暑．字遊字在」活動內容包括7月5日「故事碰碰糖」、7月19日「詩的棉花糖」，人氣童話作家亞平將結合詩歌創作、繪本閱讀與遊戲互動，提高孩子的閱讀與寫作能力。7月1日至8月30日「繪本的文學星光」則精選波隆納世界童書入選、得獎作品及國內兒童文學牧笛獎得獎作品近50本，為孩子及有志從事兒童文學創作者提供靈感創作之書。8月9日、8月24日「種詩學堂—成人閱讀寫作班」則由文學作家蔡宜容授課，將帶大家透過閱讀中外名家文學作品，自我探索，用文字訴說獨一無二的故事。

另外，「詩寫新北」徵詩比賽即日起至8月10日開放徵件，分為國中小與成人兩組，歡迎大家以童詩、生活詩、城市詩等題材創作，用詩紀錄生活，最高可獲得2萬5,000元獎金。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢。

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