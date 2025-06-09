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迎戰暑假！金門親子嘉年華活動歡樂再升級　15項系列活動玩不停

▲▼ 迎戰暑假！金門親子嘉年華活動歡樂再升級　15項系列活動玩不停。（圖／記者林名揚翻攝）

▲迎戰暑假，金門親子嘉年華活動歡樂再升級。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

為迎接暑期旅遊旺季與陸客自由行商機，金門縣政府將於7月1日至8月31日推出「2025金門親子嘉年華」，以時下最受歡迎的體驗式遊程為主軸，強力推出各種特色體驗遊程，打造金門從白天到夜晚都精彩不斷，要搶攻暑假的親子旅遊市場。

金門副縣長李文良表示，秉持縣長陳福海「友善金門、多元旅遊」的施政精神，「2025金門親子嘉年華」將各單位於暑假舉辦的活動串聯起來，共有15項之多的系列活動，提供家庭旅遊高品質、具金門特色的旅程選擇，同時也展現出金門打造親子友善觀光島嶼的決心與行動力。

除了整合公部門的相關活動及遊程，更邀集在地業者支持與參與，合計超過40單位（含業者），推出超過70種在地特色體驗遊程的「金門親子體驗遊」。

整體15項系列活動涵蓋人文導覽、生態探索、角色扮演、親子共創等內容，強調互動參與與深度體驗，讓遊客在探索中學習、在創作中留下美好記憶。

▲▼ 迎戰暑假！金門親子嘉年華活動歡樂再升級　15項系列活動玩不停。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣政府將於7月1日至8月31日推出2025金門親子嘉年華。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處長許績鑫表示，今年活動最吸睛的亮點，是大型金門原創IP展，包括原創IP觀光小天使「阿特（水獺）」高聳亮相，將創下金門有史以來最高氣偶紀錄；再加上二座六米高的守護神-風獅爺，以及可愛爆表的金門縣鳥-戴勝，將成為金門最吸睛的打卡熱點，為整體活動增添滿滿驚喜。

另外，最受年輕人、小朋友歡迎的觀光小天使「阿特」將不定時的驚喜現身於各系列活動現場，讓遊客可以近距離與阿特互動、拍照打卡，搭配限時抽獎活動。

觀光處說明，今年暑假各單位與鄉鎮公所齊力推出的一系列高達15項活動充滿互動與驚喜的活動，觀光小天使「阿特」將現身於各活動現場，遊客除了能與阿特互動、拍照打卡，還可參加限時抽獎活動。

此外，在7月1日至8月31日的「金門親子體驗遊」部份，遊客參加任一體驗遊程，並完成指定社群任務，即有機會獲得限量主題紀念品。

15項系列活動如下

7月1日至8月31日：「金門親子體驗遊」及「海島生活節」

7月11日至8月30日（每週五、週六）：「後浦十六藝文特區音樂季」

7月12日：「金門街頭文化藝術節」

7月19日至27日：「金湖海灘花蛤季」

7月26日至27日：「金門海上長泳暨金廈泳渡」

8月1日開跑：「尋找風獅爺APP活動」

8月1日至7日：「金寧！音浪玩水節」

8月2日：「臺灣原住民族豐年節慶活動」

8月2日至31日：「金門美食讚聯合行銷活動」

8月9日：「跑動金門」

8月9日至10日：「烈嶼親子童玩節」

8月15至10月31日：「金門秘境時光機」

8月16至17日：「時光繁星-夏日灣市集」

8月23日：「文化平權巡演-庄頭劇場 藝日限定」。

▲▼ 迎戰暑假！金門親子嘉年華活動歡樂再升級　15項系列活動玩不停。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門親子嘉年華活動歡樂再升級，15項系列活動玩不停。（圖／記者林名揚翻攝）

觀光處也特別預告，今年活動高潮將於7月5日登場，在「金湖鎮新市公園」舉辦「親子嘉年華主題日」，邀請到《藝響臺灣文化劇團》、《海波兒童劇團》二大知名劇團表演，《藝響臺灣文化劇團》將帶來環保主題劇《水世界奇遇記》，透過互動劇情與觀眾一同擊退破壞水源的邪惡魔王，傳遞愛護自然與垃圾分類的重要觀念。

《海波兒童劇團》則攜「天竺鼠車車」與點心家族登場，帶來充滿歡樂的見面會與歌舞律動，引領孩子在歡樂中體驗戲劇教育。此外，還有《小丑泡泡派對》、《嘉年華大遊行》等熱鬧表演輪番上演。

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