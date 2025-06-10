女騎士等紅燈遭「按喇叭逼車」！駕駛沿路狂踩油門　全場一看氣炸

▲女騎士停等紅燈，結果不斷被後方駕駛鳴按喇叭。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



記者柯振中／綜合報導

台中市水美街近日發生轎車逼車事件，當時一名女騎士正在停等紅燈，怎料後車駕駛不斷鳴按喇叭、駕車逼近，氣得其他騎士將行車紀錄器公布出來。

畫面當中可以看見，有名女騎士在水美街一帶停等紅綠燈，怎料後方駕駛停下以後，開始不斷鳴按喇叭，氣得另一名騎士大罵「嗶X小，阿就還沒綠燈」。

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▲▼女騎士停等紅燈，結果不斷被後方駕駛鳴按喇叭。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



怎料綠燈以後，該名駕駛的行為變得更加誇張，除了沿路鳴按喇叭以外，還數度踩油門逼近，甚至直接打方向燈到對向車道，接著又不斷狂按喇叭，眼見超車無望，最後才又切回來，自始至終喇叭聲都沒有停下過。

▲▼女騎士停等紅燈，結果不斷被後方駕駛鳴按喇叭。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



離譜的行為被YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光以後，不少網友氣得痛罵，「幸好騎士還是好好騎她的」、「沒有機車道，本來就是汽機車共用」、「又是一個四輪我最大，二輪通通給我閃開，優越感爆棚的駕駛」、「女騎士騎這樣沒錯啊一直按喇叭是牠家有誰死了」、「一大塊網格線要淨空沒錯，而前車去掉摩托車，汽車一樣要在那邊，我解讀為汽車單純不爽機車在前面。」

▼女騎士停等紅燈，結果不斷被後方駕駛鳴按喇叭。（圖／翻攝YouTube／WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）

