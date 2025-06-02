端午連假驚魂！彰化69歲女駕駛分神　猛撞等紅燈轎車影片曝

記者唐詠絮 ／彰化報導

彰化縣埔心鄉員鹿路一段1日下午1時53分發生一起驚險追撞事故。69歲張姓女駕駛開車前往員林市，行經該路段時，疑似因分心未注意前方路況，直接撞上正在停等紅燈的巫姓女駕駛，猛烈撞擊導致張女的車頭嚴重凹陷變形，巫女的車尾也嚴重受損。

▲彰化埔心鄉員鹿路發生驚險追撞。（圖／民眾提供）

▲白車追撞前方正在停等紅燈的黑色轎車。（圖／民眾提供）

車禍發生當時，巫女正停等紅燈，不料遭後方張女駕駛的車輛高速追撞，強大衝擊力讓兩車駕駛均感到劇烈震盪，車輛也因此遭推撞往前滑行約30公尺遠，所幸當時沒有對向來車，否則恐釀更嚴重的傷亡。張女與巫女事後皆因胸口挫傷就醫，所幸均無生命危險。警方到場後對雙方實施酒測，結果均為0.00mg/L，排除酒駕可能。

▲消防到場緊急將肇事女駕駛送醫。（圖／民眾提供）

經調查，警方初步研判事故主因是張女「未注意車前狀態」，疑似因分心駕駛導致未能及時煞停。巫女當時遵守交通規則停等紅燈，無違規行為。

警方提醒，駕駛時應保持專注，避免使用手機或從事其他分心行為，尤其遇紅燈或塞車時，更須提高警覺，隨時注意前後車況，以確保行車安全。

▲黑色轎車遭推撞往前滑行30分尺遠。（圖／民眾提供）