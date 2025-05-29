驚悚畫面曝！砂石車擊落騎士險輾爆　網怒：紅燈5秒了還要闖

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚險車禍！一輛砂石車行經鳳東、鳳澄路口疑似闖紅燈，撞上剛要起步直行的機車騎士，人車瞬間倒地，場面相當驚險。網友見狀後直呼，「扯爆～都紅燈過5秒了，還硬要闖欸！」、「這是蓄意殺人吧！」、「這命差一點被收掉！」

一名網友在Threads上PO文指出，「上禮拜差點被移動神主牌擊落，昨天看到開大車闖紅燈闖到人」，從監視器影像可見，一輛砂石車闖紅燈，直接撞上剛要起步的機車車頭，導致騎士人車倒地，但幸好沒被輾過。

▲砂石車闖紅燈擊落騎士險遭輾，網見狀怒了。（圖／記者賴文萱翻攝）

網友見狀紛紛留言，「有時候真的不要搶著跑，就是怕遇到這種白爛司機」、「樹科前面那條真的很多大車，而且他們都會闖紅燈 要小心」、「學長真的很派又有錢！」。

警方表示，經查本件車禍發生於昨（28）日17時許，砂石車行經鳳東、鳳澄路口時疑似闖紅燈，撞上正起步直行的機車騎士，事故發生後，雙方駕駛交談後各自離開，並未報案。

該大型車闖紅燈部分後續若查證屬實，本分局將依道路交通管理處罰條例第53條1項規定：「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰」對營業大型車製單舉發。

▲驚險畫面曝！砂石車闖紅燈擊落騎士險遭輾。（圖／記者賴文萱翻攝）