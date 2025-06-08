台88突切車道挨罰2萬4千　提供行車紀錄器表清白…法官不認同

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

呂姓男子於113年6月26日早上，駕駛自小客車行經屏東縣萬丹鄉台88線快速道路西向東某路段，突然向右變換車道，迫使白色箱型貨車緊急閃避。警方接獲檢舉後，依行車紀錄器影像認定其有「任意驟然變換車道迫使他車讓道」之違規行為，依《道路交通管理處罰條例》裁罰新臺幣2萬4000元，並命其參加交通安全講習。

呂男不服裁處，提出訴願，主張其變換車道並非惡意迫近或逼迫貨車讓道，亦無多次按喇叭、持續壓迫或危險逼近等行為，純屬為避開後方長時間尾隨之檢舉車輛。他提供完整行車紀錄器畫面，稱與該白色貨車無行車糾紛，主觀並無惡意，且行為與「危險駕駛」構成要件有別，認為警察機關過度解釋法條並濫用處罰權限。

法院審酌行車影片後發現，呂男駕駛車輛與貨車併行時，於無突發狀況下突然向右切入外側車道，且車身已大半進入車道，與貨車呈併駛貼近狀態，導致貨車緊急煞車閃避，險些發生碰撞，屬典型驟然變換車道壓迫他車讓道情況。

法院認為，原告該行為已明顯違反一般道路駕駛安全原則，主觀上應能預見會對他車造成壓力與風險，屬過失行為，構成所稱違規事實。另《處罰條例》第92條第4項授權訂定之裁罰基準，未逾法定上限，且具明確分級標準，有助減少行政裁量濫用，符合法律授權及平等原則。警方依據裁罰基準處以罰鍰及講習，並無裁量違法或違反比例原則，原處分合法，原告主張無理由，應予駁回。