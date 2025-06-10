iOS 26更新必看亮點！剩餘充電時間一目了然

▲蘋果iOS 26在充電功能有很大的進步。（圖／蘋果提供）



記者楊庭蒝／綜合報導

蘋果最新推出的iOS 26系統不僅帶來外觀大改的「液態玻璃（Liquid Glass）」UI，更藏有多項實用電池功能更新，特別針對用戶對於充電效率與電力續航的需求進行大幅強化。全新「充電時間預估」與「Adaptive Power（自適應充電）」兩大功能，為行動生活帶來實質便利，尤其對電池容量偏小的未來新機如 iPhone 17 Air 來說更是關鍵。

過去iPhone用戶充電時只能憑感覺觀察電量百分比，無法得知充飽電還需多久。如今在iOS 26中，只要將手機接上有線或無線充電器，系統便會自動偵測目前充電速度，並在「設定 > 電池」頁面中顯示「預估剩餘充電時間」。即便是使用旅館插座、車充或陌生充電器，也能一眼看出是否在「龜速」充電，甚至會顯示「慢充」警告。

▲iOS 26充電剩餘時間。（圖／翻攝macrumors）



更方便的是，這項預估時間資訊也會同步出現在鎖定畫面上，即使不打開設定頁面也能掌握進度。目前尚未支援桌面小工具（Widget），但未來可能在測試版本中補上。

另一亮點是新加入的「Adaptive Power」功能，能根據使用情境自動調整效能與耗電，與過往單一的「低耗電模式」不同。它會在以下幾方面調整：

● 自動降低螢幕亮度，比手動控制更有效率。

● 延遲非即時背景任務，如備份與同步處理。

● 電量降至約20%時自動啟動低耗電模式，不再跳出干擾式提醒。

外界分析認為，Apple 此次提前導入 Adaptive Power，可能是為了因應即將推出的 iPhone 17 Air。這款主打輕薄設計的機型據傳僅搭載 2,800mAh 電池，低於主流旗艦標準，因此更需要靠軟體來補足續航。iOS 26 的這項新功能正可彌補硬體限制，提供穩定電力支援。