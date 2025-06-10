iOS 26 Beta測試中　最大視覺改版惹議：設計創新還是舊瓶新裝？

▲蘋果在WWDC 2025推出全新作業系統iOS 26 。（圖／蘋果提供）

記者吳立言／綜合報導

蘋果在WWDC 2025推出全新作業系統iOS 26，開放開發者下載Beta 1測試版。科技YouTuber Nick Ackerman實測後給予高度評價，認為這是自iOS 7以來最大視覺變革，但也不諱言該版本仍存在效能不穩、發熱嚴重等問題。不僅如此，網路上也出現大量針對設計風格的諷刺與吐槽，讓這波更新在「驚艷」與「翻舊帳」間掀起熱議。

iOS 26導入以「液態玻璃（Liquid Glass）」為核心的全新視覺語言，包括重新設計的App圖示、控制中心、設定頁面、相機介面等，全系統呈現出更具光澤與半透明層次感的設計，力求與macOS、iPadOS、VisionOS視覺統一。Nick形容這種新風格「超級現代、前所未見」，並強調這是Apple力圖與Android手機在視覺體驗上劃清界線的重要一步。

本次更新也帶來更多自訂功能：

●圖示主題新增透明模式與色彩模式

●鎖定畫面支援動態延伸與3D效果

●支援 iMessage投票、Safari底部網址列、CarPlay深色模式

●Apple Intelligence融合圖像生成、智慧翻譯、視覺搜尋等功能

此外，相機App介面也變得更簡潔，新增「鏡頭清潔提示」，Podcast可調播放速度至3倍；系統也支援自適應電源管理與充電預估。

Nick直言此版本在iPhone 16 Pro Max上「卡頓感明顯、電池消耗快、機身發燙」，不建議一般使用者升級。他強調雖然新功能令人期待，但目前仍「不夠快、不夠穩定」。

iOS 26的視覺設計雖獲部分好評，但也在X（前推特）引來大量網友諷刺：

New iOS design just dropped pic.twitter.com/HEMWC5Q6yR — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 9, 2025

@wongmjane貼出Windows 7的Aero介面，寫下「iOS 26新設計上線」，暗諷所謂「液態玻璃」只是把2009年的設計翻新再包裝。

this is why jony left btw pic.twitter.com/kvKqYROKsk — Aleks (@aleksliving) June 9, 2025

@aleksliving更直接指出「液態玻璃是轉移Siri無能的心理戰術。大家醒醒吧！」，質疑Apple重視外觀過於功能，並直言蘋果前首席設計長或許就是為此離開。

The new iOS 26 camera app icon looks like a third party Chinese beauty cam app. ???? pic.twitter.com/XyxRJVTaw3 — sid (@immasiddx) June 9, 2025

@immasiddx則調侃新相機圖示「像中國的第三方美顏相機」，吐槽設計風格過於浮誇。

這些網友評論突顯，儘管蘋果試圖以視覺創新吸引目光，但部分資深用戶依然對設計路線感到失望，認為這次更新「新瓶裝舊酒」。

iOS 26支援iPhone 11、iPhone SE第二代與更新機型，iPhone XR、XS、XS Max等機種則不再獲得升級。安裝包體積高達14.75 GB，需預留充足空間與穩定網路。

iOS 26 Beta 1無疑展現Apple在視覺與個人化功能上的新方向，也暴露出效能尚未優化的真實面貌。對開發者與科技愛好者而言，這是一場值得關注的介面變革。但對多數用戶來說，或許等到7月公開Beta更穩定版本後再升級，才是更理智的選擇。