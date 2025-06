iOS 26 Beta測試中　最大視覺改版惹議：設計創新還是舊瓶新裝？

▲蘋果在WWDC 2025推出全新作業系統iOS 26 。(圖/蘋果提供)

記者吳立言/綜合報導

蘋果在WWDC 2025推出全新作業系統iOS 26,開放開發者下載Beta 1測試版。科技YouTuber Nick Ackerman實測後給予高度評價,認為這是自iOS 7以來最大視覺變革,但也不諱言該版本仍存在效能不穩、發熱嚴重等問題。不僅如此,網路上也出現大量針對設計風格的諷刺與吐槽,讓這波更新在「驚艷」與「翻舊帳」間掀起熱議。

iOS 26導入以「液態玻璃(Liquid Glass)」為核心的全新視覺語言,包括重新設計的App圖示、控制中心、設定頁面、相機介面等,全系統呈現出更具光澤與半透明層次感的設計,力求與macOS、iPadOS、VisionOS視覺統一。Nick形容這種新風格「超級現代、前所未見」,並強調這是Apple力圖與Android手機在視覺體驗上劃清界線的重要一步。

本次更新也帶來更多自訂功能:

●圖示主題新增透明模式與色彩模式

●鎖定畫面支援動態延伸與3D效果

●支援 iMessage投票、Safari底部網址列、CarPlay深色模式

●Apple Intelligence融合圖像生成、智慧翻譯、視覺搜尋等功能

此外,相機App介面也變得更簡潔,新增「鏡頭清潔提示」,Podcast可調播放速度至3倍;系統也支援自適應電源管理與充電預估。

Nick直言此版本在iPhone 16 Pro Max上「卡頓感明顯、電池消耗快、機身發燙」,不建議一般使用者升級。他強調雖然新功能令人期待,但目前仍「不夠快、不夠穩定」。

iOS 26的視覺設計雖獲部分好評,但也在X(前推特)引來大量網友諷刺:

New iOS design just dropped pic.twitter.com/HEMWC5Q6yR

@wongmjane貼出Windows 7的Aero介面,寫下「iOS 26新設計上線」,暗諷所謂「液態玻璃」只是把2009年的設計翻新再包裝。

this is why jony left btw pic.twitter.com/kvKqYROKsk

@aleksliving更直接指出「液態玻璃是轉移Siri無能的心理戰術。大家醒醒吧!」,質疑Apple重視外觀過於功能,並直言蘋果前首席設計長或許就是為此離開。

The new iOS 26 camera app icon looks like a third party Chinese beauty cam app. ???? pic.twitter.com/XyxRJVTaw3