iOS 26正式登場！蘋果公布支援機型　多款舊iPhone確定出局

▲蘋果公布iOS26支援機型 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果於台灣時間10日凌晨登場的WWDC 2025大會中，正式公布下一代行動作業系統iOS 26。根據蘋果官網釋出的資訊，新系統將支援iPhone 11系列以上機種，包括SE（第2代）之後的裝置，而iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max等搭載A12仿生晶片的舊機型，確定無法升級。以下為iOS26不再支援的機型：

●iPhone XR

●iPhone XS

●iPhone XS Max

以及更早期的iPhone（如iPhone X、8、7 等）

這意味著A12晶片正式退出主力支援範圍，未來將僅能接收安全性更新，將無法享有新功能。

即將登場的iOS 26不僅在支援機型上做出調整，系統本身也加入多項關鍵升級，延續蘋果「裝置端AI」與「隱私至上」的核心路線，更新內容包括：

※Apple Intelligence智慧助理上線

將支援繁體中文，並整合新一代裝置端AI，Siri對話能力大幅提升，具備語境理解、自動摘要、應用程式跨層操作等功能。

※通知與多工介面改版

全新「智慧多工卡片」設計可即時預覽內容，支援快速回覆與捷徑建議。

※照片與訊息強化

照片App加入生成式修圖工具，可一鍵移除背景雜物，訊息App支援錄音自動轉文字與 AI 建議回應。

※Safari和郵件AI協作

新增AI驅動的閱讀摘要與網頁重點提取功能，提升資訊掌握效率。

※全新私隱控制中心

用戶可清楚查看各App 使用資料的範圍與頻率，並一鍵暫停或限制。

iOS 26開發者測試版即日起開放下載，公測版預計7月登場，正式版將於今年秋季與新款iPhone同步推出。

使用iPhone XR／XS系列或更舊機型的用戶，如有升級需求，建議提前考慮更換支援iOS 26的新機型，以完整體驗所有新功能。而仍使用舊版系統的裝置，蘋果仍會持續提供安全性修補與維護，但不再有新功能更新。