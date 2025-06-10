蘋果拋重磅Intel 版 Mac走入歷史！macOS Tahoe成末代支援版本

記者蘇晟彥／綜合報導

蘋果WWDC25上，宣布macOS 將在今年秋季發佈macOS Tahoe的作業系統，同時在 Platforms State of the Union Keynote 中指出，macOS Tahoe 將會是最後一個支援 Intel -based Mac 的作業系統，未來將逐步更換成蘋果自家研發的晶片，同時曝光最後一代支援的機種為支援機種分別包括，MacBook Pro (16 吋，2019)、MacBook Pro (13 吋，2020，配備四個 Thunderbolt 3 埠) 及 iMac (27 吋，2020) 和 Mac Pro (2019) 。

▼WWDC中宣布，macOS Tahoe將會是最後一代支援Intel -based Mac的作業系統，接下來都會換成蘋果自家研發晶片。（資料照／記者蘇晟彥攝）

在今天下午的 WWDC Platforms State of the Union Keynote 中，Apple 宣布了關於 macOS Tahoe 的一項重要更新，針對支援的 Mac 硬體做出了調整。macOS Tahoe 將會是最後一個支援 Intel -based Mac（Intel版本） 的作業系統，徹底結束Intel的時代，取而代之的是從2020年底就開始替代的自研Apple Silicon 晶片。

對此，最後支援的機種將持續獲得為期三年的安全性更新。支援機種包括：MacBook Pro (16 吋，2019)、MacBook Pro (13 吋，2020，配備四個 Thunderbolt 3 埠)、iMac (27 吋，2020) 和 Mac Pro (2019)。

針對開發者來說，現在是完成應用程式轉移作業的絕佳時機，以便充分發揮 Apple 晶片的強大效能。蘋果所提供的Rosetta 的設計初衷就是協助順利過渡至 Apple 晶片架構，未來也計劃在兩個 macOS 主要版本（直到 macOS 27）中持續提供 Rosetta，作為支援 Intel 應用程式的通用工具，協助開發者完成轉移作業。在這個時間點之後，都將保留部分 Rosetta 功能，用以支援部分仰賴 Intel 架構框架的舊款遊戲作品。