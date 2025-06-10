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搶先更新 iOS 26！iPhone「1改動」果粉不習慣：為什麼改這樣

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲許多果粉已經搶先更新。圖與本文無關。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了讓iPhone變得更為實用、體驗更具風格且個人化，蘋果公布最新作業系統 iOS 26。iOS 26開發者測試版即日起開放下載，不少果粉都已經搶先測試，並分享更新後的狀況，「我感覺省電蠻多了」、「控制中心真的…...，背景+按鈕整個糊在一起的感覺」。

蘋果於WWDC 2025公布最新作業系統 iOS 26，據官網，更新後可看到優美新樣貌，其設計以 Liquid Glass 打造，有半透明的外觀；鎖定畫面部分，時間可以流暢調整位置，空間場景也可呈現3D效果；相機介面變得更為精簡，而「照片」APP也有調整；Safari網頁可以全螢幕滿版顯示；Apple Music 和 Podcast 的標籤列會懸浮在上方。

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新系統還有Apple Intelligence 驅動的全新功能，Live Translation 整合至訊息、FaceTime 和電話中，讓使用者能跨語言溝通，即時翻譯文字及語音內容。

「電話」APP也有統整版面，其中「來電過濾」會收集來電者資訊，方便使用者決定是否要接聽；「訊息」APP則可以過濾陌生寄件者的訊息，掌控對話清單中顯示的對象。另外，CarPlay、Apple Music、「地圖」和「錢包」也都有更新。

▲▼ 蘋果提供

▲iOS 26開發者測試版即日起開放下載。（圖／蘋果提供）

許多已經搶先更新的網友，紛紛在PTT上回報狀況，「這是我更新beta以來最大容量的一次吧」、「16 Pro 18.2G 超大」、「13 Pro 9.99G」、「16 Pro 9.78G」、「iPhone 12 mini 更新完一切正常，但好不習慣」、「國泰、富邦、兆豐網銀都OK」、「中信APP也沒問題」、「LINE Pay已測試，依然很順，可以支付」。

還有一些網友分享，「鎖定畫面的通知，其實很好看」、「注音鍵盤條對齊好像還不錯」、「打字的震動回饋有改，聲音也更立體」、「控制中心的易讀性確實不好，應該還會再改」。

其中，有不少網友則不太習慣鍵盤的改動，「更新過後的注音鍵盤會讓人有點崩潰喔，先提醒」、「這個注音鍵盤為什麼要改成這樣」、「我的注音鍵盤害我打字速度跟準確度像被車撞了一樣直接歪掉」、「完蛋，鍵盤還要重新習慣」。

iOS 26開發者測試版即日起開放下載，公測版預計7月登場，正式版將於今年秋季與新款iPhone同步推出。不過，使用iPhone XR／XS系列或更舊機型的用戶，確定無法升級。

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