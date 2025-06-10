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蘋果開放「AI基礎模型」　Siri個人化不是夢

▲▼ WWDC

▲iOS介面迎來十年來重大變更，將以Liquid Class作為設計元素，全面更名為「iOS26」等。（圖／翻攝蘋果官網，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

蘋果公司全球開發者大會（WWDC），宣布旗下人工智慧（AI）基礎模型將開放給開發者使用，協助打造更智慧的應用程式。蘋果高層也透露，語音助理Siri的個人化功能仍在開發中，預計未來一年內會有更多進展。

蘋果執行長庫克（Tim Cook）親自登台迎接現場開發者與媒體，他表示，今年WWDC吸引來自約60個國家的開發者到場，並有數百萬人透過線上直播參與。他形容這是一個重要的日子，充滿新消息與深刻的交流。今年的活動包含Keynote發表會、Platforms State of the Union與下午的工程師互動環節，還有總部園區導覽及慶祝活動。

蘋果軟體工程資深副總裁費德里吉（Craig Federighi）則強調，WWDC是蘋果軟體團隊的特別時光，因為這是展示平台創新成果的機會。他感謝全球開發者的啟發，並介紹蘋果在AI領域的最新進展。

費德里吉宣布，蘋果推出基礎模型框架（Foundation Models framework），讓開發者能直接運用Apple Intelligence的裝置端基礎模型，實現快速、高隱私、可離線使用且免費的AI推論功能。他指出，這項技術將為App智慧體驗帶來全新突破。

▲「預覽」app 於 iPad 登場，讓使用者能以 Apple Pencil 針對 PDF 和圖片進行瀏覽、編輯和標記，甚至快速繪圖。

此外，蘋果展示了Apple Intelligence如何提升iPhone使用體驗，透過Live Translation整合至「訊息」、FaceTime及「電話」功能，讓使用者能進行跨語言溝通，實現即時翻譯文字與語音的能力。視覺智慧（Visual Intelligence）也成為一大亮點，使用者可在檢視內容時切換App進行搜尋，甚至能辨識螢幕上的活動並自動加入行事曆，填入相關資訊如日期、時間及地點。

蘋果在此次WWDC上還預覽了多款重新命名的作業系統，包括iOS 26、iPadOS 26、watchOS 26、visionOS 26、tvOS 26及macOS Tahoe 26，展現其技術升級的全貌。蘋果表示，這些改版的系統將進一步提升使用者的操作體驗與智慧化功能。

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