快訊／陪遊花蓮變死劫！26歲男海邊砸殺酒店妹　法院裁准羈押禁見

▲呂姓男子殘殺酒店小姐，法院裁定羈押禁見。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者王兆麟、黃資真／花蓮報導

花蓮太平洋公園海岸8日下午發生一起恐怖命案，林姓酒店小姐(33歲)被框出場的呂姓男子(26歲)持石頭痛砸，再壓進水裡慘死，檢方今(10日)向法院聲押呂男、白牌車司機姜男則是10萬元交保，稍早法院裁准呂男羈押禁見。

回顧此案，8日下午民眾在太平洋公園岸際發現一具女浮屍，隨即報警處理，但警方發現女子頭部有瘀傷，研判應落海不久，且在附近尋獲女子的手機、鞋子、香水等物品。

沒想到調閱水利署化仁海堤的監視器畫面後，卻發現本件並非簡單的命案，畫面中拍下一名男子持石頭連擊死者頭部，並將其壓入水中後拖入大海，最後遺體漂流到太平洋公園案際被發現，檢警因此在9日逮捕涉案的呂姓男子(26歲)與白牌車司機姜姓男子。

初步調查，林女為北市中山區某制服酒店的酒店妹，呂男7日晚間在該處消費後，以4萬6000元包下三天兩夜的花蓮遊，由白牌車司機姜男開車搭載。8日上午3人抵達花蓮後因吸煙遭飯店退房，另轉往吉安鄉旅館入住，當天下午，3人前往化仁海堤，呂、林兩人發生激烈爭執，呂男因此憤而犯案。

檢方複訊後，姜男10萬元交保，但呂男涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見，法院開庭後裁准羈押禁見。