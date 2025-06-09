桃園酒店框小姐全場...帶到花蓮殺人丟海　兇嫌落網還鬼扯連千毅

▲花蓮發生殺人棄屍案，警方凌晨循線逮捕呂嫌。（圖／地方中心翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮太平洋公園海岸昨(8日)下午發現一具女性浮屍，原本警方初判可能是輕生或意外，未料進一步調閱監視器，赫然發現案發現死者林女(33歲)曾與一名男子發生肢體衝突，不但頭被強壓按進水中，還被推落海放水流。警方今凌晨逮捕涉嫌殺人的呂男(26歲)，初步了解，呂男是在桃園一處酒店點了林女的檯，還將她框出場帶到花蓮玩，未料竟會演變成一場凶殺案。

警方初步調查，呂男是幫派份子，日前到桃園一處酒店消費，並點了林女坐檯，2人互動甚歡，後呂男出全場將林女框出來，並找來白牌車司機姜男(43歲)載著2人到花蓮玩，未料8日下午1時許，呂男與林女在化仁海堤處發生衝突，呂盛怒之下竟一把將林女的頭按入水中，待林女失去意識後，再將她推進海裡放水流，隨後搭上姜男車輛離開現場。

而林女遺體直到同日下午4時許才被民眾發現，警方進一步調閱監視器追查，全案因此曝光。警方掌握涉案呂男行蹤，並於今凌晨4時許在花蓮市一處摩鐵將其逮捕。

呂男落網時神智不清，還向警方嗆聲，稱自己是道上兄弟，還報出竹聯幫明仁會名號，自稱與連千毅是「同一掛的」；但警方調查，連千毅是天道盟太陽聯盟的人，與呂嫌說法相左。此外，呂嫌還供稱，因林女在外欠債不還，自己受人所託才會前往酒店點她檯，並將她框出場討債，但警方在呂嫌身上搜不到本票，且呂說詞反覆，目前警方仍持保留態度，詳細殺人動機還有待進一步釐清。