2人下車僅1人回來！酒店妹陳屍花蓮岸際　運將曝：隱約察覺出事了

▲花蓮發生殺人棄屍案，呂姓犯嫌將林女按壓入水淹死，再將人拖入海中。（圖／地方中心翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市太平洋公園海岸8日下午4時許傳出一起殺人棄屍案，33歲的林姓女子遭呂男(26歲)包車帶往偏僻海邊，隨後持石頭猛砸、並將頭部按入水中，隨後再將林女拖進海中「放水流」，直到2個多小時後遺體才被發現。而包車的司機姜男(43歲)透露，當天載2人去海邊時，心裡就覺得怪怪的，後來看到只有呂男獨自回來，更加證實心中的不祥預感，但怕自己也會出事，因此不敢開口問。

警方調查，兇嫌呂男自稱有幫派背景，供稱是在酒店消費而與死者林女結識，日前與林女私下相約出遊，並找來姜男當司機，以一天8000元的價格包車前往花蓮玩，未料行程第二天就出事。

姜男向警方供稱，8日下午1時許應呂男要求開車載著2人前往化仁海堤，到了之後2人就下車往海邊走，當時姜男見周遭景色十分偏僻，心中就隱隱覺得不安，當下還傳訊息給林女，詢問是否有發生什麼狀況，但沒有得到林女回應；過了一段時間後，姜男見只有呂男獨自回到車上，心中的不祥感更甚，隱約察覺到林女「可能出事了」，但害怕自己也被捲入、甚至遭滅口，因此不敢過問。

當天下午姜男開車載著呂男返回落腳的摩鐵後，呂男也表示行程提早結束了，因此姜男就獨自開車返回新北八里住處，直到警方找上門，才確認林女果真遭到殺害。

呂男落網時精神狀態相當不穩定，供詞反覆且不斷變化，一下稱林女在外欠債不還，自己是替其他人討債，後又改口稱自己在林女身上花了很多錢。目前呂嫌行兇動機仍然不明，警方正在進一步調查釐清中。