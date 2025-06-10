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台灣原聲童聲合唱團在教宗面前演唱　賴清德今接見讚完成創舉

▲▼總統賴清德接見「台灣原聲童聲合唱團」。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德接見「台灣原聲童聲合唱團」。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

「台灣原聲童聲合唱團」日前赴友邦教廷獻唱，並與教宗良十四世（Pope Leo XIV）互動，還到歐洲多國巡演。對此，總統賴清德10日接見合唱團時表示，他非常佩服所有同學，小小年紀就完成非常不簡單的創舉；他也期許繼續傳唱，用音樂傳承原住民的文化與精神，實現更多的夢想。

賴清德表示，「台灣原聲童聲合唱團」是來自台灣玉山的天籟之音，讓在場眾人聽得如癡如醉，感謝合唱團帶來優美動人的音樂饗宴。

賴清德提到，他非常佩服所有同學，小小年紀就完成非常不簡單的創舉。上個月前副總統陳建仁代表國家前往教廷，參加新教宗 良十四世（Pope Leo XIV）的就職典禮，這次大家到教廷也透過獻唱與教宗互動，促進台灣和教廷的交流。

▲▼總統賴清德接見「台灣原聲童聲合唱團」。（圖／總統府提供）

賴清德也說，看到大家用拉丁文向教宗說「台灣為你加油」以及為大家演唱，非常令人感動。他表示，在義大利和世界知名的「西斯汀教堂合唱團」聯合演出，又馬不停蹄前往波蘭、德國、奧地利完成國際巡演，音樂是世界共通的語言，謝謝大家在世界最神聖的殿堂唱歌給全世界聽，用原住民的歌聲，讓世界聽見台灣。

賴清德感謝台灣原聲教育協會及馬彼得團長，2008年和幾位退休老師一起成立音樂學校、創立合唱團，帶孩子錄製專輯、出國巡演，這些年可以說成果豐碩，令人欽佩。他說，馬彼得團長不僅透過教育耕耘部落發展，也透過音樂培養孩子的自信心和夢想，這幾年更創辦12年一貫的原住民實驗學校，用心傳承原住民族文化，帶領部落孩子邁向更廣闊的未來。

最後，賴清德期許所有同學繼續傳唱，用音樂傳承原住民的文化與精神，實現更多的夢想，並祝福大家身體健康、學業順利。

▲▼總統賴清德接見「台灣原聲童聲合唱團」。（圖／總統府提供）

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