台灣原聲合唱團歐洲巡演　新任教宗「良十四世」特別問候合影

記者杜冠霖／台北報導

來自南投玉山山麓各部落組成的台灣原聲童聲合唱團，最近在歐洲展開巡演。在外交部駐教廷大使館的安排下，26日抵達羅馬，在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）內聖詠團小堂獻唱。合唱團更參與新任教宗「良十四世」（Leo XIV）28日的公開接見活動，為現場朝聖民眾獻唱多首歌曲。教宗在致詞時還特別問候了來自台灣的孩子們，最後也一起合影。



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林佳龍介紹，來自南投玉山山麓各部落組成的台灣原聲童聲合唱團，最近在歐洲展開巡演。在外交部駐教廷大使館的安排下，26日抵達羅馬，孩子們戴著原民頭飾，在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）內聖詠團小堂獻唱。

林佳龍表示，當歌聲響起，教堂內所有的朝聖遊客都停下了腳步，紛紛拿起手機，紀錄來自台灣最溫暖的「原聲」，相信不只驚豔大家，也療癒了現場每個人的心靈。原聲童聲合唱團更在羅馬聖阿尼斯教堂（Chiesa di Sant’Agnese in Agone）與「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」同台演出，跨越語言與文化，展現最溫暖動人的文化外交。

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林佳龍透露，在賀忠義大使與駐教廷同仁的努力下，合唱團參與新任教宗「良十四世」28日的公開接見活動，為現場朝聖民眾獻唱多首歌曲。教宗在致詞時還特別問候了來自台灣的孩子們，最後也一起合影。接下來，他們將繼續前往波蘭、柏林、維也納等地演出。我要謝謝他們，用歌聲走進世界，讓更多人聽見台灣的聲音。

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林佳龍強調，相信文化外交是讓台灣走向世界重要的力量。外交部下半年將推動2025歐洲台灣文化年系列活動，與文化部攜手，盤點台灣在歐洲陸續將舉辦的藝文表演，加上9月及11月的故宮百選文物赴捷克與法國展出，希望讓歐洲民眾認識台灣豐厚的文化底蘊、也認同台灣的民主價值，向世界展現台灣的軟實力。