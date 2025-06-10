電話騷擾案開戰！羅智強對賭辭立委　柯建銘：我已去刑事局報案

▲羅智強、柯建銘在朝野協商吵得不可開交。（圖／立法院頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委羅智強遭指日前在朝野協商時，以「無聲電話」騷擾民進黨團總召柯建銘，羅智強之後調出通聯紀錄反駁。柯建銘今（10日）又嗆，自己已經去刑事警察局報案，明天調出通聯紀錄來，有可能也是國民黨團總召傅崐萁在亂打電話，「哪一支手機跟我通聯，在這間房間可以定位」。羅智強則說，要不要來對賭，如果查不出有打電話，「要不要退出政壇？」

立法院長韓國瑜今日下午主持朝野黨團協商，從一開始藍綠便吵得不可開交，羅智強先是以程序問題表示，5月15日民進黨團總召柯建銘在這個場合指控他打電話騷擾，當時以為柯建銘只是一句玩笑話，沒想到卻被綠營網軍、側翼、民代霸凌整整三天、血口噴人，批羅智強在朝野協商打電話騷擾柯建銘。

羅智強說，當時就說過了，根本沒有柯建銘的電話，到底怎麼打電話給柯？但柯建銘又跳出來說，真的被羅智強打電話騷擾，還說「真男人就要認」，柯建銘上週五還說，要申請通話記錄打臉羅，「今天拜託柯總召第四天了，你的通話記錄在哪裡？」柯建銘既然在朝野協商說出這麼不負責的話，那麼柯必須在這裡回應他。

羅智強接著拿出他的通話記錄說，「柯總召你說你要申請通話記錄，你申請了沒？立法院通話記錄很簡單，五分鐘、二樓就可以申請了」。

柯建銘則回應，「羅智強鬼扯半天！」並質疑羅智強是用不同手機打電話的，「電話打進來，我就接，然後一看大家都在笑，我就把它按掉。我一看你們的表情就知道了啦！這一定你在捉弄我的！兩次三次我都不以為意。你還要告我？加害者要告被害者，天下很離譜！我告訴你，我不是申請通話記錄，我今天早上去刑事警察局報案」。

柯建銘繼續咆哮，「羅智強你收起你那個得意的臉孔，等一下會哭笑不得，完全沒有電信常識的人，你可以用不同手機打給我，當然就調不出來的。但是現在手機都可以定位的，當天5月8日、15日在這裡，所有哪幾通電話都定位出來的，跟我聯繫，那個一調就出來」「刑事警察局，我明天就拿給你看，哪一支手機跟我通聯，在這間房間可以定位」「明天我就拿出來，通聯紀錄給你看，到時候，我不知道你要如何面對這個事情！」

韓國瑜眼看雙方吵得不可開交、麥克風集體爆音，只好跳出來打圓場，「好，謝謝。歡迎黨團幹部心裡不好，都可以打電話給我」。

不過羅智強仍繼續開嗆，「來啦！柯建銘你敢不敢對賭，如果查出來是羅智強打電話給你，我就辭掉立委，退出政壇，罷免團體也不用忙了，但如果不是，柯建銘你要不要辭掉立委？」柯建銘回應，自己已經提告，「明天就告訴你啦！你以為你還能活多久？快要被罷掉你還能活多久？」

