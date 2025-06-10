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罷綠崩盤！朱立倫神隱多日　明中常會將拋「三階熱戰」重大宣示

▲▼國民黨中常會黨主席朱立倫。（圖／記呂佳賢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨北市強打的罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶二階連署日前皆宣告失敗，面對罷綠委全線潰敗，綠藍來到31:0的局面，國民黨主席朱立倫卻是神隱多日無公開行程，藍營人士透露，朱預計於明日中常會上對罷免第三階段做出宣示。據悉，未來的反罷宣傳將聚焦「不同意罷免」，讓全國也可打出單一反罷免的口號。至於傳出明日會有國民黨團總召傅崐萁系統的中常委提案要求黨主席延選，國民黨組發會主委許宇甄則明確表示，絕對沒有。

由於罷綠委相繼失敗，藍綠罷免戰來到0：31的窘境，朱立倫連日未有公開行程，藍營人士指出，朱立倫閉門重整全局規畫，同時與縣市首長的商討整體策略，預計將於明日中常會上對罷免第三階段做出宣示。據悉，未來的反罷宣傳將回歸一致「不同意罷免」，論述主軸會高度集中，讓全國也可打出單一反罷免的口號，黨內要角以「區」為單位，陸戰式地拉抬藍委，讓外界看到各席藍委勤顧選區、展現政績，空戰部分，則由非罷免戰線的縣市議員主責攻防，比照九合一選舉模式，各縣市議員將結合立法院主打議題，協同作戰。

至於罷綠委相繼失敗，藍綠罷免戰來到0：31的窘境，朱立倫連日未有公開行程，藍營人士指出，朱立倫閉門重整全局規畫，同時與縣市首長的商討整體策略，預計將於明日中常會上對罷免第三階段做出「一個都不能少」的宣示。據悉，未來的反罷宣傳將回歸一致「不同意罷免」、全面熱戰，論述主軸會高度集中，讓全國也可打出單一反罷免的口號，黨內要角以「區」為單位，陸戰式地拉抬藍委，讓外界看到各席藍委勤顧選區、展現政績，空戰部分，則由非罷免戰線的縣市議員主責攻防，比照九合一選舉模式，各縣市議員將結合立法院主打議題，協同作戰。

朱立倫日前接受專訪時拋出「交棒說」，透露預定7月公告選舉，9月投票，10月新舊黨主席交接，引發黨內熱議，藍委洪孟楷直言，以人民的想法來講，「這一點都不重要，現在誰care？」王鴻薇也說，花太多的時間討論、猜測內部的黨主席選舉和黨主席之爭，都是得不償失。除此之外，黨內也有反對此時讓黨魁改選議題浮上檯面的聲音，代表藍營退休軍公教系統的「全國公教軍警消聯合總會」總會長林水吉這兩天就在藍營網路社群中對黨內發出公開信，呼籲此時此刻不宜也不妥討論黨主席改選，因為「時機不對」，「時間也不對」。

面對反彈聲浪高漲，國民黨文傳會主委林寬裕當時回應，相關規定都有，會依照時程於7月公告、9月改選。如今卻傳出，由立院總召傅崐萁力挺奪下常委第一高票的陳俗蓉已經親自致電各常委，獲得幾乎全部常委的同意，將於本周、最晚下周就要提案要求主席延選，恐衝擊朱立倫的領導威信，象徵「朱傅體制」面臨大罷免烽火連天，瀕臨瓦解。

藍營高層還原上週中常會指出，會中確實有中常委發言要求延後，朱立倫當時解釋，自己所說的都是「法定時程」，還沒有經過正式的通過，一切都還沒有定案。至於明日是否會有中常委提案要求黨主席延選，該人士說，就算提案了也不一定會馬上受理，還是須交由組發會研議，當場通過機率偏低；許宇甄則說，就她了解，明天絕對不會有常委提案關於黨魁選舉延後。

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國民黨朱立倫傅崐萁黨主席大罷免

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