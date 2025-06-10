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藍白組「黨外在野大聯盟」傳瞄準補選　綠委：這些人對反罷有加分？

▲藍白組「在野大聯盟」反大罷免。（圖／讀者提供）

▲藍白組「在野大聯盟」反大罷免。（圖／讀者提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主導罷免綠委行動紛紛宣告失敗，繳出31：0慘烈成績單。為此，前藍委鄭麗文力邀馬英九基金會執行長蕭旭岑、網紅「館長」陳之漢、北一女教師區桂芝等人，將宣布成立「黨外在野大聯盟」搶救大罷免，而傳出該聯盟瞄準的正是大罷免之後補選空缺。對此，綠委吳思瑤今（10日）受訪時表示，這些人對反罷免到底是加分還是扣分？尊重他們的運作，但相關操作可能只是為罷免加添柴火。

該聯盟發起人名單包含，前交通部長葉匡時、前行政院發言人孫立群、前農委會主委陳保基等馬政府官員以及前立委郭正亮、學者馮建三、廖元豪、陳培哲、施正鋒、包正豪、何思慎、傅大為、秋鬥工運系統的林子文、鄭村棋、黃德北、反萊豬醫師蘇偉碩等人。

對此，吳思瑤質疑，這樣的卡司、陣容到底是為國民黨助拳還是有反效果？都是來操作深藍議題，甚至北一女老師跟館長都列入其中，一來這些人都有親中背景跟深藍光譜，政治上也有非常極端操作，這些人反罷免到底是加分還是扣分？

吳思瑤表示，這群人組成可能帶著政治利害計算，有人以及瞄準國民黨遭罷免後的補選席次，名單有很多值得推敲、玩味部分，尊重他們的運作，但希望這個大聯盟不應該在罷免期間製造社會對立言論，相關操作只是為罷免加添柴火，不利於藍委爭取中間理性選民支持，請他們三思，但也祝福。

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