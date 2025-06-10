苗栗前鎮長索賄8百萬、向廠商要回扣遭拒　監察院通過彈劾

▲苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東涉多起貪汙案。（圖／記者楊永盛攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍營背景的苗栗縣苑裡鎮前鎮長劉秋東，曾在青埔生命紀念園區納骨櫃1、2樓增設工程案索賄八百萬，偵查中才吐回不法所得，更涉借牌投標取得該鎮工程標案，在苑裡公有零售市場等3件標案，透過白手套向得標廠商要求2至3成不等賄賂，遭廠商拒絕。監察院今（10日）表示，劉秋東違失情節重大，監察院通過王麗珍、張菊芳、郭文東所提彈劾案。



監察院指出，苗栗縣苑裡鎮第18屆鎮長劉秋東，多次利用業務上執掌之工程標案機會，借牌投標取得該鎮相關公共工程標案，並曾向廠商索取賄賂未遂，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象。監察院於114年6月3日13位審查委員全數審查通過監察委員王麗珍、張菊芳、郭文東提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文載明，劉秋東於107年12月25日至111年12月25日之期間，擔任苑裡鎮第18屆鎮長，其對於苑裡鎮公所辦理工程招標採購案件，除應善盡監督責任，並應廉潔自持，不得假借權力以圖自身不正利益，殆無疑義。

惟查劉秋東於110年4月起至111年11月之期間，竟多次利用業務上執掌之工程標案機會，為其擔任實際負責人之佰仲營造有限公司借牌投標，取得該鎮相關公共工程標案，因而獲得不法利益新臺幣43萬餘元，並曾向廠商索取賄賂未遂。

監察院表示，上開不法情節，顯然違反公務員服務法第1條、第6條、第7條、第22條第1款，及公務員廉政倫理規範第3點等規定，嚴重敗壞法紀及損害政府廉潔形象，情節重大，核已構成公務員懲戒法第2條第1款之應受懲戒事由。為整飭公務紀律，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條規定提案彈劾，移送懲戒法院審理，依法懲戒。