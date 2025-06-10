「不給錢就殺人」他借2千被拒...剪刀猛刺房東　惡男判8月

▲桃園市簡姓男子今年2月間向女房東借款2000元遭拒，竟恫嚇「不借錢，就要殺妳」等語，徒手毆打後再持剪刀刺傷其手臂。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市簡姓男子今年2月間因缺錢花用，前往女房東住處欲借2000元遭拒，竟恫嚇「不借我錢，就要殺妳」，隨即徒手毆打後再持剪刀割斷其背包背帶，還刺傷其手臂，女房東大聲呼救，簡男拔腿逃逸；桃園地院審理後，依恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑8月，還可上訴。

檢警調查，59歲簡姓男子曾向女房東租屋居住，為前房客與房東之關係，今年2月3日下午2時許，簡男因缺錢於是找女房東借款2000元應急，沒想到卻遭拒絕，簡當場變臉恫嚇「如果不借我錢，我就要殺妳」等語，徒手朝女房東鼻樑揮拳重擊，再持預藏剪刀剪斷其背包背帶，並刺傷其手臂等處，女房東被簡男突來暴力攻擊嚇得大聲呼救，簡男見事跡敗露，隨即拔腿逃逸而未遂。

事後，桃園警方接獲通報循線查獲簡男到案，桃檢複訊時，簡男坦承犯行，警方則提供現場照片、監視畫面截圖等佐證，證人及被害人亦指證歷歷，檢方認為犯行明確，檢方偵結依刑法加重強盜未遂罪嫌將簡男起訴。

桃園地院審理時，被告簡男坦承恐嚇取財未遂犯行，法官根據案發現場狀況，認為被告之強暴行為尚未達至使不能抗拒之程度，因此故變更起訴法條為恐嚇取財罪；法官審酌，被告之犯罪情節、於法院準備程序時曾當庭向告訴人道歉之犯後態度，審結依恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑8月，本案仍可上訴。