店內大聲唱歌被制止！她怒丟店員玉米　下場被判拘役20日

記者黃翊婷／綜合報導

女子小蘋（化名）前年6月間在桃園市某餐廳內大聲唱歌，被店員制止，一氣之下竟辱罵店員「X你媽」，還丟擲玉米，因而挨告。雖然小蘋自稱沒有犯罪的意思，但沒有獲得桃園地院法官採信，日前仍被依法判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲小蘋在餐廳內大聲唱歌被制止，竟辱罵店員還丟擲玉米。（示意圖／VCG，與本案無關。）

判決書中記載，小蘋2023年6月間在桃園市某餐廳內用餐，因為不滿自己大聲唱歌被店員制止，竟當場辱罵店員「X你媽」，接著丟擲玉米。店員自認名譽及社會評價受到貶損，因而決定報警、提告。

小蘋到案之後坦承有罵店員、丟玉米，但她強調自己沒有犯罪的意思。

桃園地院法官認為，「X你媽」一詞衡諸一般社會通念，寓含不屑、輕蔑、貶低或使人難堪之意，足以使挨罵的當事人在精神、心理層面均感到難堪，甚至對當事人的名譽及在社會上的評價造成貶損，確實屬於侮辱言詞。

法官表示，小蘋在不特定人得以共見共聞的餐廳內，刻意朝店員辱罵、丟玉米，她的行為已經構成強暴侮辱罪的要件，考量到她犯後否認犯行的態度，至今仍未與受害店員達成和解或取得原諒，最終依犯強暴侮辱罪，判處她拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。