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遊客買拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　農業局成立品管小組把關

▲針對網友在通訊軟體Thread指控，日前到復興區拉拉山遊玩，購買2盒水蜜桃返家卻發現僅一顆能吃；市府農業局昨天與復興區農會召開會議討論因應對策。（圖／市府農業局提供）

▲網友指控，日前到復興區拉拉山遊玩，購買2盒水蜜桃返家卻發現僅1顆能吃；市府農業局昨天與復興區農會召開會議討論因應對策。（圖／市府農業局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在網路社群控訴，家人日前到桃園市拉拉山遊玩，順便買了2盒共計1200元水蜜桃，結果返家打開一看「2盒僅1顆能吃」，網友回想，當下購買時原本想自己挑選卻遭賣家拒絕，業者卻說晚點再過來拿，對此，家人十分氣憤；市府農業局與復興區農會昨（9）日緊急開會討論，已向消費者取得聯繫並賠償2盒同等價位水蜜桃外並表達歉意，雙方已達成共識，農業局已透過復興區農會成立品管小組進行品質把關，避免類似事件再度發生。

▲網友在通訊軟體Thread指控，日前到復興區拉拉山遊玩，購買2盒水蜜桃返家卻發現僅一顆能吃。（圖／翻攝自網路Thread）

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▲網友日前到復興區拉拉山遊玩，購買2盒水蜜桃返家卻發現僅1顆能吃。（圖／翻攝自網路Thread）

針對消費者在網路通訊軟體PO文控訴事件，市府農業局表示，昨天獲悉後立即與復興區公所、復興區農會召開緊急會議，會中研商加強輔導農民，針對產季中水蜜桃將嚴控品管，以維護消費者及業者雙方權益。農業局亦偕同農會及公所，前往角板山商圈向業者進行消費權益及品質輔導。

▲針對網友在通訊軟體Thread指控，市府農業局昨天會同區公所與復興區農會向拉拉山商圈業者進行品質輔導宣導。（圖／市府農業局提供）

▲農業局昨天會同區公所與復興區農會向拉拉山商圈業者進行品質輔導宣導。（圖／市府農業局提供）

另外，針對此案復興區農會及農業局已向該業者與消費者取得聯繫，除進行後續賠償消費者2盒同等價位水蜜桃外，並向消費者表達歉意，雙方業已達成共識。

▲市府農業局表示，近年已積極輔導並提升拉拉山水蜜桃品質，提供消費者選購優質水蜜桃。（資料照／市府農業局提供）

▲農業局表示，近年已積極輔導並提升拉拉山水蜜桃品質，提供消費者選購優質水蜜桃。（資料照／市府農業局提供）

桃園市農業局強調，市府近年來積極輔導並提升拉拉山水蜜桃品質，透過復興區農會成立品管小組進行品質把關。民眾或遊客購買拉拉山水蜜桃，如使用農會團體標章水蜜桃盒子，其上方都有編號可追溯至生產業者，可將流水編號提供復興區農會查詢，農業局將會協助民眾爭取權益，以杜絕類似問題再度發生。

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