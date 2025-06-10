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桃市警察節表揚73位警察楷模　張善政謝基層警全力付出

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節表揚大會上向全體警察致詞感謝，左為市警局局長吳坤旭。（圖／市府警察局提供）

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節表揚大會上向全體警察致詞感謝，左為市警局局長吳坤旭。（圖／市府警察局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局今（10）日上午舉行警察節慶祝表揚大會，會中頒獎表揚48位警察楷模、6位資深績優警察獎章代表及19位績優協勤民力。張善政表示，警察同仁從自由車環台賽、台灣燈會交通管制到雷霆除暴專案中查獲販毒、賭場、詐騙及非法槍械等案件，展現市警局高度專業與執行力，更要感謝員警背後家人全力支持，讓警察能無後顧之憂全心投入工作，未來市府團隊將做為警察最堅強的後盾。

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節表揚大會頒獎給獲獎人員及民力眷屬，同時致贈警察小熊給獲獎人員。（圖／市府新聞處局提供）

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節表揚大會頒獎給獲獎人員及民力眷屬，同時致贈警察小熊給獲獎人員。（圖／市府新聞處提供）

桃園市警察節表揚大會今天上午在市府大禮堂舉行，張善政指出，警察同仁在治安、交通與維安等各方面展現卓越表現，令人敬佩，即便在預算有限下，仍成立警犬隊，成為強化辦案效能的重要助力。同時感謝市議會對相關預算的全力支持，讓市府得以持續增加民力人數與經費，攜手民力，讓桃園的治安更加穩定。

▲桃園市議會議長邱奕勝頒獎給協勤民力與眷屬與警察小熊等獎項。（圖／市府新聞處局提供）

▲桃園市議會議長邱奕勝頒獎給協勤民力與眷屬與警察小熊等獎項。（圖／市府新聞處提供）

桃園市議會議長邱奕勝致詞說，隨著桃園市人口持續成長，治安與檢調機關的業務壓力日益加重，市府與議會多年來持續增加警政預算，期望能有效提升警力資源，強化城市安全。感謝全體警察同仁辛勞與奉獻，更肯定民防、義警、義交、巡守隊及志工大隊對治安維護的支持與協助，祝福所有警政夥伴及志工朋友們健康順利，持續為市民打造更安心的生活環境。

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節表揚大會，會後與出席人員與獲獎代表大合照。（圖／市府新聞處局提供）

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節表揚大會，會後與出席人員及獲獎代表大合照。（圖／市府新聞處提供）

桃園地檢署檢察長戴文亮也指出，隨著桃園人口增長連帶帶動案件數成長，目前桃園檢察官每人年平均辦案量已達710件，超越新北市610件，為全國之冠。桃園檢警團隊能順利完成辦案，有賴於桃園市警局在打詐、掃黑、緝毒、婦幼保護及環保等5大面向的努力，一同合力查獲多起重大案件，展現打擊犯罪的決心與成效，共同守護桃園治安。

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節表揚大會，會中頒獎給獲得全國模範警察的桃園警分局偵查佐張玉芬。（圖／市警局提供）

▲桃園市長張善政今天上午出席警察節表揚大會，會中頒獎給獲得全國模範警察的桃園警分局偵查佐張玉芬。（圖／市警局提供）

值得一提的是，獲獎代表中，桃園警分局偵查隊偵查佐張玉芬於去年破獲犯嫌8人涉販賣毒品及21人集體施用、持有毒品案，表現優異，今年在全國眾多優秀警察同仁中脫穎而出，榮獲第61屆全國模範警察殊榮，為桃園市警察局增添無上光彩，並獲邀至內政部警政署受獎，桃警團隊均感到與有榮焉，更對張員戮力從公表現，給予高度肯定。

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