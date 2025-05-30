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三代KTV同歡回家出人命！阿公懷疑老伴出軌　一刀穿胸刺死阿嬤

▲桃園市曾姓男子於2023年12月間深夜因細故與妻子爭吵，翌日凌晨再度爭吵時竟持水果刀刺向妻子右胸，經孫子察覺後呼叫救護車急救，到院前已死亡。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市曾姓男子於2023年12月間深夜因細故與妻子爭吵，翌日凌晨再度爭吵時竟持水果刀刺向妻子右胸，經孫子察覺後呼叫救護車急救，到院前已死亡。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子於2023年12月夥同妻兒、孫子共6人赴KTV歡唱，晚間返家後曾男與妻子因細故起爭執，翌日凌晨曾男下樓再度與妻爭吵，曾情緒失控衝進廚房持長達14公分水果刀，朝妻子右胸猛刺1刀，幾乎刺穿其胸部，妻子慘叫驚動孫子查看，發現阿嬤右胸大量出血緊急呼叫救護車急救，但到院前已死亡；桃園地院審理時，被告坦承犯行，法院合議庭依殺人罪判處有期徒刑7年10月，本案仍可上訴。

檢警調查，57歲曾姓男子2023年12月7日晚間7時許，與胡姓妻子、兒子、孫子共6人前往桃園市某KTV歡唱，同日晚間10時30分搭乘計程車返回大溪區住處休息，深夜11時許，曾男懷疑妻子出軌發生爭吵，爭吵後曾男返回2樓休息，妻子、孫子與外孫女在一樓客廳沙發上睡覺。

翌日凌晨3時許，曾男下樓至客廳，見妻子躺在沙發上2人二度起口角，曾男突然暴怒，衝進廚房持刀刃長達14公分之水果刀折回客廳，朝妻子右胸猛刺一刀，水果刀幾乎刺穿妻子胸部且深度長達15公分，造成妻子右胸大量噴血，妻子當場尖叫，驚動在旁睡覺的孫子，發現阿嬤胸部都是血，趕緊打電話給119送醫急救；但到院前已宣告不治，醫護人員發現胡姓女子右胸、心臟遭銳器幾乎刺穿導致大量出血死亡，大溪警分局據報到場查扣作案用水果刀等證物，曾男被依殺人現行犯拘捕到案。

桃檢複訊時，曾男坦承犯行，辯稱一時氣憤失手刺死妻子，檢方確認曾男犯行明確，依刑事訴訟法之國民法官法起訴，向法院聲押獲准。

桃園地院合議庭審時，被告曾男在員警尚未知悉犯罪行為人時向員警坦承其為行為人，符合自首之要件，依自首規定減輕其刑。其次根據八里療養院鑑定結論，被告於本案行為時因精神障礙，雖仍具辨識其行為違法能力，然依其辨識而行為之能力顯著減低，故依刑法第19條第2項規定減輕其刑。

合議庭審酌被告之犯罪情節，案發後曾持刀自殘、未主動呼叫救護車，並於員警到場前即將兇器洗淨並放回廚房，員警到場後配合員警調查指出兇器所在位置等犯後態度，訴訟參與人及其代理人、被害人家屬於院方審理中均表示請求從輕量刑，合議庭於昨（29）日依殺人罪判處有期徒刑7年10月，本案仍可上訴。

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