他婚內外遇2女被前妻求償80萬　竟喊「怎麼沒告小三」

記者黃翊婷／綜合報導

一名女子控訴，前夫阿哲（化名）在婚姻關係存續期間外遇A女、B女，交往時多次與她們發生性行為，其中B女甚至懷孕墮胎，阿哲還上網販售她們的裸照，種種行為均嚴重侵害到她的配偶權，因而決定提告求償80萬元。雖然阿哲反控「沒有找婚外情的小三提出訴訟」不公平，但桃園地院法官審理之後，仍判他應賠償前妻60萬元。

▲阿哲不否認婚內出軌兩女的事情。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

前妻在判決書中主張，她和阿哲原本婚後生活尚屬美滿，但阿哲在2022年11月間透過交友軟體結識A女，還謊稱自己單身，想以結婚為前提與A女交往，兩人在交往期間發生多次性行為；此外，阿哲在2022年間以類似說法與B女展開交往，期間也有發生性行為，B女甚至因此懷孕墮胎。

前妻指控，阿哲不僅外遇，還將A女、B女的裸照放上網路販售牟利，並媒介A女與不特定第三人進行性交易，種種行為均嚴重侵害到她的配偶權，因而決定對阿哲提告求償80萬元。

對於前妻的指控，阿哲承認曾與A、B兩女交往，但否認販售裸照、媒介性交易，他認為，前妻僅針對他一人提起訴訟，卻沒有對婚外情的小三提出訴訟，賠償責任都要由他獨自負擔，顯然有失公平。

不過，桃園地院法官認為，阿哲對於在婚姻關係存續期間出軌A、B兩女一事不爭執，他的行為確實已經侵害到前妻的配偶權，前妻當然可以依法求償，最終沒有採信他的說詞，並判他應賠償前妻60萬元，全案仍可上訴。