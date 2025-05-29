戀上人妻遭正牌夫求償百萬　他辯「講話沒忌諱」慘輸

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）被指控與已婚女同事A發生不正當男女關係，雖然他堅稱是自己和A女性格比較隨和，言語上也沒有什麼忌諱，才會造成誤會。不過，桃園地院法官日前審理之後，沒有採信阿輝的說詞，並判他應賠償A女的丈夫18萬元較為適當。

▲阿輝否認與A女有不正當交往關係，但沒有獲得法官採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

A女的丈夫（現已離婚）在判決書中主張，阿輝在明知A女已婚的情況下，仍自2024年2、3月間與A女展開交往，發展婚外情，兩人甚至頻繁傳送相互調情、挑逗及具有性暗示的訊息，顯然已經逾越一般男女正常交往的分際，侵害到他的配偶權，因而決定對阿輝提告求償100萬元。

阿輝則辯稱，那些對話紀錄都是A女丈夫未經同意擅自翻拍的，侵害到他的隱私權，屬於非法取得的證據，不能作為本案認定事實的依據；此外，他和A女只是性格比較隨和，言語上沒有忌諱，實際上兩人從未交往，也沒有做過任何侵害配偶權的行為。

不過，桃園地院法官認為，婚外情常以隱密方式進行，A女的丈夫舉證極度不易，這些證據在案件中具有相當的重要性及必要性，A女丈夫使用翻拍的方法，並未達到嚴重侵害的程度，尚符合比例原則。

法官表示，雖然阿輝否認與A女有不正當交往關係，但在對話紀錄中，兩人的確曾互傳具有調情、挑逗及性暗示的訊息，可見他們應當有超越一般友人或同事的親密互動，最終沒有採信他的說詞，並判他應賠償A女丈夫18萬元較為適當，全案仍可上訴。