　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中和擄人案！男當街遭痛毆押走狂喊「救命」　警五股攔車救人

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區10日凌晨發生一起街頭擄人案，一名21歲廖姓男子疑因工程款債務糾紛，在準備去烘爐地拜拜途中，遭24歲楊姓主嫌夥同另2名男子強行押走。中和警分局獲報後展開攔截圍捕，在案發後短短40分鐘內，就在五股區成功攔截涉案車輛，當場逮捕3名嫌犯，救出廖男並起獲遭搶的手機、金飾及作案用球棒、刀械等證物。全案訊後依妨害自由、強盜等罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方攔下楊男等3人犯案車輛，救出廖男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方攔下楊男等3人犯案車輛，救出廖男，警方起獲犯案工具及廖男遭搶的金飾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10日凌晨12時許警方獲報，中和區興南路二段一家超商前發生擄人案，被害人被痛毆並強擄上了一輛白色小客車，轄區中和警分局南勢派出所線上警力聞訊立即趕到現場。經調查，被害廖姓男子與楊姓男子有工程款債務糾紛。楊男趁廖男與朋友到烘爐地拜拜前，在超商購物時，夥同24歲廖姓男子及26歲周姓男子，3人聯手痛毆廖男並押上車帶走，廖男掙扎狂喊，「救命啊！」

警方獲報後立即調閱周遭監視器以車追人，並通報線上警網攔查。不到40分鐘，就在新北市五股區成功攔下這輛涉案白色小客車，當場逮補廖姓男子等3人，救出被擄的廖男。

警方在車內查扣廖男遭搶奪的手機、手錶、金手鍊、金戒指等財物，以及犯案工具球棒、刀子和束帶等物品。全案訊後，將楊、廖、周等3名男子依妨害自由及強盜等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

▼警方起獲犯案工具及廖男遭搶的金飾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼警方攔下楊男等3人犯案車輛，救出廖男，警方起獲犯案工具及廖男遭搶的金飾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
591 4 9565 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電業績「月衰退」　投資圈：爆肝生產敗在1關鍵
快訊／新冠7萬人就醫　30多歲男染疫亡
獨／砸大錢「3框」紀錄曝！酒店妹魂斷太平洋...陪遊成死劫
快訊／11分鐘連2震！　最大震度3級
頒獎被公主抱讚學生力氣大　蔣萬安語塞：一年比一年越激烈...
史上次高！台積電5月營收3205.2億　月減8.3%、年增3
一曲《星辰大海》成名！廟會素人歌手是毒梟　運300公斤喪屍毒
獨／世界警消雙金神射手！　貪2400元慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

連鎖藥局店長恐嚇藥師「我有槍」、勾結外人求償　遭起訴求重刑

罕見！泰國進口面紙盒藏市價4億元海洛因　領貨人是移工

自小客逆撞！騎士「空中翻2圈」重摔落地骨折　驚悚畫面曝光

獨／砸大錢「3框」紀錄曝！酒店妹魂斷太平洋...陪遊花蓮成死劫

中和擄人案！男當街遭痛毆押走狂喊「救命」　警五股攔車救人

一曲《星辰大海》成名！廟會素人歌手是毒梟　過年運3百kg喪屍毒

趕接孩子窄巷飆車！險撞輪椅挨轟「趕死」　嗆：只開60我煞得住

慶中華隊奪冠筆電「1讚折1元」翻車　喜傑獅提告329買家撤告了

遭爆詐領查私菸獎金數億元　海巡署澄清：僅單一個案

高中足球助教假借「拉筋開背」猥褻女隊員　遭判刑急和解換免囚

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

舒華率i-dle抵達台灣！親切揮手…薇娟比愛心

連鎖藥局店長恐嚇藥師「我有槍」、勾結外人求償　遭起訴求重刑

罕見！泰國進口面紙盒藏市價4億元海洛因　領貨人是移工

自小客逆撞！騎士「空中翻2圈」重摔落地骨折　驚悚畫面曝光

獨／砸大錢「3框」紀錄曝！酒店妹魂斷太平洋...陪遊花蓮成死劫

中和擄人案！男當街遭痛毆押走狂喊「救命」　警五股攔車救人

一曲《星辰大海》成名！廟會素人歌手是毒梟　過年運3百kg喪屍毒

趕接孩子窄巷飆車！險撞輪椅挨轟「趕死」　嗆：只開60我煞得住

慶中華隊奪冠筆電「1讚折1元」翻車　喜傑獅提告329買家撤告了

遭爆詐領查私菸獎金數億元　海巡署澄清：僅單一個案

高中足球助教假借「拉筋開背」猥褻女隊員　遭判刑急和解換免囚

王品旗下原燒推北部首概念店　看好今年再展店、燒肉營收年增一成

松井裕樹壓制大谷翔平「能解決他很好」　沒守住領先感到懊悔

「善愛嘉年華」再進化　外貿協會×小樹傳愛協會打造親子童樂源

扯！自然人憑證淪詐騙神器　藍委：賴政府AI內閣信任一再破功

快訊／腸病毒增2例新生兒重症　併發腦膜炎、敗血症加護搶救

容易沉迷盲盒的三大星座！TOP 1簡直「盲盒賭徒」越抽不到越想要

連鎖藥局店長恐嚇藥師「我有槍」、勾結外人求償　遭起訴求重刑

真的超噁！咖啡廳老闆偷拍13年　業界友人曝「1事」：滿足私慾

日本米價持續高漲　政府首度釋出「2020年產」儲備米

吳慷仁最新台劇定檔！　暗戀李銘順目睹他「情慾糾纏多人」吃醋了

【撞完就跑】斑馬線逆向猛撞汽車 騎士還裝沒事走人！ #台南

社會熱門新聞

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

即／嘉義2傷車禍！輪胎噴飛「騎士雙手變形」一地血

保險經理涉迷姦　女喊「口渴」逃狼爪

即／國5「小貨車追撞工程車」！駕駛搶救無效亡

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

少年慶生綁柱丟鞭炮！　壽星崩潰喊「會死啦」

即／登大雪山林道「滑落邊坡100m」　山友送醫不治

即／永康夜市地瓜球攤起火　2人燒燙傷送醫

更多熱門

相關新聞

幫麻吉喬債喬出火！屏東男亮槍嗆「送13層米塔」怒砸車

幫麻吉喬債喬出火！屏東男亮槍嗆「送13層米塔」怒砸車

屏東一名劉姓男子(30歲)因與馮姓男子(30歲)有債務糾紛，1日凌晨2時許找來幾名友人持球棒怒砸他的車輛，馮男得知後氣憤報警，屏東分局獲報後迅速鎖定涉案3人帶回偵訊，全案依刑法妨害秩序、毀損等罪嫌移送偵辦。

中和新案成交單價衝122萬　超越永和、直逼新板特區

中和新案成交單價衝122萬　超越永和、直逼新板特區

Q1全台預售交易量TOP10區出列　中和每天賣7戶登冠

Q1全台預售交易量TOP10區出列　中和每天賣7戶登冠

北市保警酒駕　承認有喝卻拒測

北市保警酒駕　承認有喝卻拒測

補教狼師空教室強吻女學生！　「1動作」辯偷襲法官不信

補教狼師空教室強吻女學生！　「1動作」辯偷襲法官不信

關鍵字：

中和擄人債務糾紛

讀者迴響

熱門新聞

即／逢甲裝死4天終發聲！曝男大生毀約

即／女星老公涉「臉書詐騙」！遭新北刑大拘提

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

出國注意！桃園機場「新措施」今起實施

李程彬床戲「讓程予希不舒服」

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

第一次獨旅　全場狂推「這國家」：新手村

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

快訊／「國軍再加薪」三讀！　幅度最高3萬、明年元旦上路

iOS 26正式揭曉　舊機恐無緣升級

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

拉拉山水蜜桃「2盒僅1顆能吃」　復興農會出手了

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

廟會素人歌手走私300公斤喪屍毒

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面