中和擄人案！男當街遭痛毆押走狂喊「救命」　警五股攔車救人

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區10日凌晨發生一起街頭擄人案，一名21歲廖姓男子疑因工程款債務糾紛，在準備去烘爐地拜拜途中，遭24歲楊姓主嫌夥同另2名男子強行押走。中和警分局獲報後展開攔截圍捕，在案發後短短40分鐘內，就在五股區成功攔截涉案車輛，當場逮捕3名嫌犯，救出廖男並起獲遭搶的手機、金飾及作案用球棒、刀械等證物。全案訊後依妨害自由、強盜等罪移送新北地檢署偵辦。

▼警方攔下楊男等3人犯案車輛，救出廖男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

10日凌晨12時許警方獲報，中和區興南路二段一家超商前發生擄人案，被害人被痛毆並強擄上了一輛白色小客車，轄區中和警分局南勢派出所線上警力聞訊立即趕到現場。經調查，被害廖姓男子與楊姓男子有工程款債務糾紛。楊男趁廖男與朋友到烘爐地拜拜前，在超商購物時，夥同24歲廖姓男子及26歲周姓男子，3人聯手痛毆廖男並押上車帶走，廖男掙扎狂喊，「救命啊！」

警方獲報後立即調閱周遭監視器以車追人，並通報線上警網攔查。不到40分鐘，就在新北市五股區成功攔下這輛涉案白色小客車，當場逮補廖姓男子等3人，救出被擄的廖男。

警方在車內查扣廖男遭搶奪的手機、手錶、金手鍊、金戒指等財物，以及犯案工具球棒、刀子和束帶等物品。全案訊後，將楊、廖、周等3名男子依妨害自由及強盜等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

▼警方起獲犯案工具及廖男遭搶的金飾 。（圖／記者陳以昇翻攝）