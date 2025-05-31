北市保大警察「幫鄰居慶生」酒後騎車　雨衣掉地露餡竟拒測

▲中和警方以酒精感知器對張員初驗，呈現有酒精反應。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

台北市警察局保安警察大隊的一名男警，日前晚間在新北市中和區與朋友喝酒聚餐結束，竟知法犯法直接騎車返家，途中遭轄區巡邏警員攔查，面對詢問還直接坦承「剛喝完」，但卻不願配合表示拒測，中和警方隨即依規定開立拒絕酒測告發單，並立即查扣所騎乘的機車。

據了解，服務於台北市保安警察大隊第一中隊的54歲張姓警員，與家人同住在新北市中和區。本週日（25日）凌晨1時許，到住家附近熱炒店幫鄰居慶生，席間也喝了不少酒，聚會結束後，帶著酒意的張員，認為就離住處不遠，存著僥倖的心態騎機車返家。

▲中和警方要求進一步酒測，張員卻表示拒測遭告發並扣車。（圖／記者陸運陞翻攝）

途中張員行經中和區民享街32巷內，因不勝酒力重心不穩下，雨衣直接掉落至地面，被轄區巡邏警員經過發現，盤查時聞到張員身上有濃厚的酒味，便詢問是否有喝酒，張員直接回答「剛喝完」，經酒精感知器初驗，呈現有酒精反應，但拿出酒測器後，張員卻拒絕酒測，中和警方則依規定對張員開立告發單及查扣機車。

▲北市保大張姓警員，日前在新北中和酒駕騎車遭到攔查拒測。（圖／記者陸運陞翻攝）

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