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補教狼師空教室強吻女學生！　「1動作」辯偷襲法官不信

▲女生發胖徵兆。（圖／Unsplash）

▲小華遭狼師強吻。（圖／Unsplash）

記者張靖榕／新北報導

新北市中和區一家短期補習班驚傳性醜聞，許姓數學老師在2017年間，涉嫌於教學期間將國中女學生小華（化名，下同）帶入空教室，強行舌吻得逞。事發後，小華雖向家長與老師求助，但因當時面臨會考壓力未即時提告，至2024年才正式提出刑事控訴。新北地方法院近日審理後認定構成強制猥褻罪，依對少年犯強制猥褻罪判處許男1年8月徒刑，可上訴。

判決書指出，小華指控，案發當天下午她在補習班自習時，許姓老師將她帶往另一間無人空教室，未告知原因即強行按壓其肩膀，要她坐下後趁隙舌吻。小華形容「感到震驚、噁心」，試圖掙脫，最終趁許男不注意逃出教室，全程約持續15分鐘。小華當天即以LINE訊息向國文老師發出「SOS」求救訊號，事後也向父母坦承遭遇。

小華母親證稱，案發當日女兒情緒崩潰、哭泣不止，父母得知情況後立即前往補習班質問，許男當場頻頻道歉，補習班負責人也協助辦理退費；然而，考量即將面對會考，未立刻報警處理。小華家屬指出，案發後她一度出現情緒低落、排斥補習班相關地點，甚至曾有輕生念頭，狀況令人憂心。

許男則辯稱舌吻過程僅3至5秒，屬「瞬間偷襲」，否認有強壓肩膀、強制行為，認為僅構成《性騷擾防治法》下的乘機性騷擾行為；然而，法官不採信其說詞，指出舌吻屬需面對面並伴隨體液交換之高度親密行為，不可能以「突襲」方式完成，加上人際互動須保持社交距離，若非違反對方意願，不致產生閃躲反應，顯見為強制猥褻。

法官審酌小華的指控與父母、老師的證詞，認定許男辯詞難採信，因此依強制猥褻罪判處許男1年8月，全案可上訴。

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