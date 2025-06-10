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看影片「必開2倍速」沒耐心等鋪陳！兩派戰翻：為何不乾脆關掉

▲▼滑手機,追劇,看YouTube,看影片,男友,直男,薪水小偷,偷懶。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲每個人看影片的習慣不同。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人的看片習慣不同，很多平台為因應觀眾需求，也有推出「調整倍速」的功能。近日就有網友發文表示，他其實已經非常習慣開1.5倍速或2倍速，結果日前透過臉書看影片時，因為一時無法調整速度而感到焦躁，進而發現自己原來已經無法以正常速度看影片。貼文曝光後，引起討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「現在不開2倍速真的看不下去」為標題發文，提到他看影片，大多都是直接開1.5倍速或2倍速，且只要節奏、轉場太慢，他就會想加速，完全沒有耐心等待鋪陳。

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原PO透露，日前好友傳了臉書的影片給他看，正當他覺得節奏太慢而想加速時，才發現臉書似乎沒有辦法調整，進而感到焦躁。他說，之前曾看過某個導演說，加速追劇、看電影，其實是對作品的不尊重，但他現在實在沒辦法以原速度觀看。

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

貼文曝光後，有不少網友表示，「我是老派人，追劇都照正常速度看」、「不用感到抱歉，因為沒辦法正常（速度）品味一部好作品是件很可憐的事」、「為了要看而看，無法細細品味其實蠻可悲的」、「我連YT都堅持原速」。

但也有網友直呼，「有些爛劇情根本直接猜到一定要加速跳過的啊」、「導演自己用慢鏡頭拖時間騙錢，反過來怪觀眾不尊重作品？那導演有尊重觀眾的時間和血汗錢嗎」、「我都至少1.5倍速，不然太多了看不完」、「拖戲會加速」、「拍出廢話連篇的爛戲，又尊重觀眾了嗎」、「寫書的作者會怪人速讀嗎？資訊的消化速度本來就因人而異」、「合理，看到沉悶的部分也會快轉」。

還有網友認為，「好片就正常看，爛片為何不乾脆關掉不要看」、「幹嘛浪費生命看那種要快轉才能看的東西」、「不懂那種無聊、廢話多到需要加速看的東西，幹嘛還浪費時間看」。

不過實際上，如果是用電腦版的FB，影片可以點下齒輪圖示的「設定」，再點按「播放速度」來調整影片速度。若為手機版FB，點按影片右下角的「3個點點」，也可從中選擇「播放速度」來調整。

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