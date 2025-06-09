一堆活動、廣告都找「韓籍啦啦隊女孩」　網點出2關鍵：幹嘛不用

▲李多慧常出席各種活動，親民形象受到許多人喜歡。（圖／讀者提供）

記者曾筠淇／綜合報導

近年有越來越多的韓籍啦啦隊女孩，加入中華職棒各球團的啦啦隊。韓籍啦啦隊女孩人氣高，廣告、代言也接不完，就有網友好奇，對於現在很多廣告都找韓國啦啦隊拍，大家覺得怎麼樣？貼文曝光後，引起網友討論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「廣告都被韓國啦啦隊搶走了」為標題發文，提到他看電視時，發現很多廣告都是找韓國啦啦隊女孩來代言，有種廣告都被她們搶走的感覺，大家對於這樣的狀況，有什麼想法？台灣人就這麼喜歡國外的啦啦隊女孩嗎？

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▲李珠珢人氣也頗高。（圖／記者林育綾攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「開放市場競爭啊，沒啥問題」、「人家舞跳得好呀」、「公平競爭，適者生存，自己競爭不贏怪人喔」、「不然要找誰？找啦啦隊比找亂源網紅好多了」、「人家就算演的，也超級有誠意」、「到處都是珠珠好爽喔」、「雅英超正」。

也有網友表示，「台灣就缺女偶像啊，斷層很嚴重」、「台灣新人還有誰」、「台灣偶像只剩啦啦隊」。還有網友推測是受到費用影響，「便宜啊，韓國啦啦隊打廣告很便宜，比起相同名氣的女星」、「價格和人漂亮，幹嘛不用」。

▼邊荷律也以可愛性格狂圈粉。（圖／記者林敬旻攝）