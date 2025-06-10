總統特使團有詐騙犯！　一招唬爛拐他們能政商通吃

▲涉詐欺、偽造帛琉官方租約的黃紀彰，今年1月現身我國訪帛的總統特使團，留下與外交部長林佳龍及駐帛琉大使黎倩儀的合照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾出席我國祝賀帛琉總統就職特使團午宴的台商黃紀彰，涉嫌偽造帛琉州政府的公有地租約，藉以騙取投資人出錢合股，遭北檢依詐欺、偽造私文書罪嫌起訴。本刊調查，59歲的黃紀彰往返台、帛兩地從事土地投資多年，擁有兩地政商人脈，常有商界、政界人士受邀成為他的座上賓，甚至我國今年初赴帛琉祝賀該國總統就職的總統特使團行程中，也驚見他的身影。

本刊調查，今年1月18月，林佳龍率領的總統特使團前往帛琉祝賀總統就職，當天一行人來到帛琉艾來州傳統男人會館參訪當地文化，並由帛琉台商會設宴招待特使團團員，當時未在特使團名單的黃紀彰卻成功混進團員隊伍，甚至還留下與林佳龍及駐帛琉大使黎倩儀的同框合照。

▲黃紀彰常往返台、帛從事土地投資生意，又擁2地政商人脈，被害人不疑有他，因此受騙上當。

知情人士透露，黃紀彰在帛琉做生意期間，常租下當地視野最好、面海的高級公寓，許多台商、中國投資客甚至台灣的政治人物都是他的座上賓，而黃的妻子劉秀慧則在南部學界小有名氣，曾在高雄餐旅大學擔任餐旅學院院長，目前仍在該校任教，這次受害台商中，有人就是因為認識黃的妻子，又時常看見黃與台灣政治人物互動熱絡，才不疑有他受騙上當。

知情人士透露，黃紀彰在帛琉做生意期間，常租下當地視野最好、面海的高級公寓，許多台商、中國投資客甚至台灣的政治人物都是他的座上賓，而黃的妻子劉秀慧則在南部學界小有名氣，曾在高雄餐旅大學擔任餐旅學院院長，目前仍在該校任教，這次受害台商中，有人就是因為認識黃的妻子，又時常看見黃與台灣政治人物互動熱絡，才不疑有他受騙上當。

▲外交部長林佳龍（右）今年1月率團祝賀帛琉總統惠恕仁（左）就職，未料遭控詐欺的台商黃紀彰也成功混進總統特使團午宴。

除了帛琉艾梅利克州政府的公有地投資詐騙案，本刊掌握另有台商懷疑黃紀彰在帛琉的其他土地投資案，恐也涉及詐騙，真相仍待司法釐清。



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