台灣「詐騙天堂」丟臉到國外！　偽造帛琉契約吸金2000萬

▲台商黃紀彰涉偽造帛琉政府租約、詐欺取財遭起訴，驚動友邦帛琉政府出手協助查證。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

詐騙手法層出不窮，連友邦政府契約都遭造假而成詐騙新工具！曾出席我國祝賀帛琉總統就職特使團午宴的台商黃紀彰，涉嫌偽造帛琉州政府的公有地租約，藉以騙取投資人出錢合股，日前遭北檢依詐欺、偽造私文書罪嫌起訴。本刊調查，這件吸金逾新台幣2千萬元的帛琉公土地投資詐騙案，受害者除有任職帛琉飯店高層的台商，更有中國投資客受騙，外交部及駐帛琉大使館已介入調查，更驚動友邦政府機關協助查證，台、帛兩國跨海互助，才讓這起「假政府契約、真詐騙」案情曝光。

與我國建交26年的南太友邦帛琉共和國，去年11月由向來挺台的惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）連任總統，外交部長林佳龍今年1月擔任總統特使率團訪帛，惠恕仁還親自向我國團員簡報帛琉的觀光投資環境，凸顯二國邦交情誼，沒想到，一名當時現身特使團午宴的台商黃紀彰，卻涉入一起帛琉公有土地投資詐騙案遭起訴，吸金估約新台幣2千萬元，驚動台、帛政府。

▲外交部長林佳龍（右）今年1月率團祝賀帛琉總統惠恕仁（左）就職，未料遭控詐欺的台商黃紀彰也成功混進總統特使團午宴。

本刊掌握，黃紀彰涉嫌向數名台商及中國投資客誆稱，帛琉有一件公有地投資案，投資金額含開辦費共需68萬美元（約新台幣2千萬元），隨後他竟偽造帛琉州政府的公有地租約，騙取投資人信任紛紛出資，其中受害的2名台商，正是創立逾40年、位於帛琉心臟地區的「帛琉飯店（Palau Hotel）」李姓總經理及文姓房務經理，2人在交付黃逾新台幣300多萬元後察覺有異，進一步委託帛琉土地法院前法官開設的法律事務所調查，才發現受騙上當憤而提告，也讓這起詐騙案因此曝光。

▲黃紀彰涉偽造帛琉艾梅利克州政府的租約，合約所標土地編號「Lot NoAIMS 001-001」，在當地根本找不到紀錄。

知情人士透露，偵辦期間，不僅外交部、駐帛琉大使館啟動行政調查，更驚動帛琉的土地法院、高等法院及州政府協助查證，證實黃紀彰所稱的政府租約為虛構、偽造，經二國跨海互助，北檢今年2月已將黃紀彰以偽造變造私文書、詐欺取財等罪嫌起訴

▲黃紀彰誆稱帛琉艾梅利克州有件近40萬坪的公有地投資案，連在帛琉飯店（右圖）任職的李姓總經理及文姓經理都受騙。



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