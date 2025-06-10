　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

反共護台志工聯盟創辦人曹興誠5日與罷團6代表共同舉行記者會，這6名女將的未來動向也備受矚目。（鏡報李智為）

▲反共護台志工聯盟創辦人曹興誠5日與罷團6代表共同舉行記者會，這6名女將的未來動向也備受矚目。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

儘管四階補選已暗潮洶湧，但罷團的當務之急是三階罷免。目前國民黨立委人人自危，強力回防選區，例如國民黨團總召傅崐萁在全縣派報撒厚厚文宣本與扇子，洪孟楷也努力在市場、商業街掃街宣傳反罷免，本刊調查，國民黨區域立委已很明確地展開三階陸戰，打響各自的立委職位保衛戰，但二階送件至今，雖有部分罷團已經展開三階行動，但亦有不少罷團仍在內部盤整、重新培養默契，民進黨中央黨部也還在出戰前的「盤點」階段，綠營內部憂慮，國民黨已經出發，民進黨卻還沒正式出擊，成案後短短60天內就要投票，到底來不來得及。

這股憂慮情緒指向民進黨祕書長林右昌，本刊日前報導林右昌與曹興誠會面不歡而散，曹興誠事後證實，他認為民進黨中央對大罷免不夠積極，建議民進黨要更加投入、給罷團更多支援。

民進黨祕書長林右昌上週末到花蓮聖天宮參拜，被認為是踩點傅崐萁的信仰中心。（民進黨提供）

▲民進黨祕書長林右昌上週末到花蓮聖天宮參拜，被認為是踩點傅崐萁的信仰中心。

知情人士指出，民進黨內確實有步調不一致的情況，例如一開始黨團總召柯建銘率先喊出「雙罷」，黨內很多人覺得是柯暴衝，林右昌先說「黨不該是選舉機器」，後又說「罷免非民主常態」，黨內兩大高層說法南轅北轍，更加深支持者困惑。

雖然賴清德曾在中常會播放挺罷免影片展現立場，但黨內人士感嘆，府院黨應該落實分工，「總統要調和五院，不宜站上罷免第一線，黨部才最有立場協助罷團，若黨中央此時還不發出動員令，恐會讓公民社會失去對黨的信任」。林右昌近來雖到花蓮踩點、派黨工進駐等，被解讀要用罷傅帶動整場罷免活動，但其他地區基層仍期待黨中央做出正式宣示，帶動整體選戰士氣。


更多鏡週刊報導
時事焦點／大罷免三階起跑　賴清德親畫補選提名紅線
大罷免三階起跑2／罷團提前為4階暖身　補選2隱憂浮現

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘋果WWDC亮點一次看！新介面「液態玻璃」　繁中AI來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

史哲將任高鐵董事長　行政院證實已核定人事案

網問「恐嚇信」嫌犯找到沒？　沈柏洋：再問一次就告你

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

卓榮泰砍地方補助款惹議　老同事憶：以前他很溫和講理

陳其邁「昨天咳不停」缺席海安12號演習　緊戴口罩吐病情

盤點高雄30天內停電7次！　柯志恩憂心：現在還未進入用電高峰

台南罷綠委宣布失敗！連署份數僅6成　苦主林俊憲回應了

藍白組「黨外在野大聯盟」反罷免　區桂芝、館長、蕭旭岑入列

卓榮泰預算「輪迴說」惹議　吳宗憲轟冷血：補助款看顏色不看人民？

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

【撥穗儀式變加冕典禮？】老師為畢業生掛上「海軍陸戰隊」布條祝福

【泰格與雪兒】七年舔狗下集

【一輛要價500萬】幫車主開去保養出事！內湖Morgan仿古車失控撞2車

【他大我21歲】女孩曝老公說話古板背後藏深意

【女員工都濕身了】男泰國玩丟球落水全命中！

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

史哲將任高鐵董事長　行政院證實已核定人事案

網問「恐嚇信」嫌犯找到沒？　沈柏洋：再問一次就告你

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

卓榮泰砍地方補助款惹議　老同事憶：以前他很溫和講理

陳其邁「昨天咳不停」缺席海安12號演習　緊戴口罩吐病情

盤點高雄30天內停電7次！　柯志恩憂心：現在還未進入用電高峰

台南罷綠委宣布失敗！連署份數僅6成　苦主林俊憲回應了

藍白組「黨外在野大聯盟」反罷免　區桂芝、館長、蕭旭岑入列

卓榮泰預算「輪迴說」惹議　吳宗憲轟冷血：補助款看顏色不看人民？

最新迴轉路徑曝　颱風可能生成

超商1「隱藏服務」超方便！　很多店員不知道

川普竟嗆逮捕加州州長「是件好事」　加州控告聯邦政府

同窗盧孟陽激勵！林建宏球速增至151公里　再戰選秀挑戰職棒夢

蘋果開放「AI基礎模型」　Siri個人化不是夢

WHO：M痘疫情仍為國際公衛緊急事件

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

颱風生成機率大增　「全台下4天」時間曝

詭異「石蛋」30年出現一顆 科學家揭原因

香煎鮭魚「皮」要不要吃？　營養師曝營養都在這

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

政治熱門新聞

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

史哲將任高鐵董事長　行政院證實已核定人事案

2026高雄信賴？賴瑞隆聲勢上漲　「賴柯對決」態勢漸明朗化

曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

夫人外交！林佳龍請老婆出馬　陪瓜地馬拉第一夫人玩台灣

卓榮泰砍地方補助款惹議　老同事憶：以前他很溫和講理

藍民調／北市54％民眾反罷免　蔣萬安滿意度輾壓賴清德

大罷免31：0　游盈隆：國會席次恐洗牌

台南罷綠未達門檻！謝龍介坦言「功虧一簣」致歉

藍爆：沈伯洋父親以「中國台灣」向陸海關登記

懶人包／沈伯洋父親「賺紅錢爭議」狂燒　事件始末一次看

蔡英文、蘇貞昌最信任的是他！　柯建銘曝：曾邀任大法官都婉拒

藍白組黨外在野大聯盟反罷免　區桂芝、館長入列

更多熱門

相關新聞

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

踢館徐巧芯挨轟！吳靜怡淚崩曝心聲　「自己只是里民、遭到設局」

全台大罷免熱戰，國民黨立委徐巧芯7日舉辦反罷免活動，而政治評論員吳靜怡Grace不僅現身會場，更被邀請上台，後續兩人舌戰近1小時，吳靜怡遭到全場圍剿。對此，吳靜怡今（9日）淚崩透露心聲，表示自己就是里民，沒有要踢館，只是要去聽一場里民說明會，這麼單純而已，如果要挑戰徐巧芯會帶著很多人，但自己沒有，現場她只有一個人，而徐巧芯全場是七十幾個人鼓譟要她上台，因此，連她都會被設局，未來全台灣都會被設局。

台南罷綠委宣布失敗！連署份數僅6成　苦主林俊憲回應了

台南罷綠委宣布失敗！連署份數僅6成　苦主林俊憲回應了

藍白組黨外在野大聯盟反罷免　區桂芝、館長入列

藍白組黨外在野大聯盟反罷免　區桂芝、館長入列

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

東京「吉伊卡哇樂園」地點確定了！開幕日期大公開

「雲林拔釘」設罷免總部　丁學忠反制

「雲林拔釘」設罷免總部　丁學忠反制

關鍵字：

鏡週刊大罷免

讀者迴響

熱門新聞

裝潢工人切生殖器痛叫　睪丸外漏

即／威力彩開出4注貳獎！其中3注來自「同一間彩券行」

別亂取英文名！「這11個名字」被美法院認定違法

鏡頭君直擊酒店妹遭狠殺！水利署說話了

以為劉品言連晨翔「年紀差很多」　網曝關鍵

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

孫德榮親曝「確定火化土葬」

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

保險經理涉迷姦　女喊「口渴」逃狼爪

快訊／iOS介面全面大更新

1元硬幣成本1.54元 央行：民眾仍有需求 不會停發

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

威力彩貳獎3組集中士林彩券行　潛在中獎人指向英業達員工

網問「恐嚇信」案？沈伯洋：再問一次就告你

獨角仙浩劫！移工狂搖樹幹抓上千隻　囂張喊：酥炸配啤酒

更多

最夯影音

更多

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

【花蓮命案】女子遭襲擊後被推入海中 震驚畫面全錄下！

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

【加工升級】朋友不吃生魚片...只好現煎救場QQ

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面