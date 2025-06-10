曹興誠批綠營不夠積極　黨高層未築防火牆挨轟

▲反共護台志工聯盟創辦人曹興誠5日與罷團6代表共同舉行記者會，這6名女將的未來動向也備受矚目。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

儘管四階補選已暗潮洶湧，但罷團的當務之急是三階罷免。目前國民黨立委人人自危，強力回防選區，例如國民黨團總召傅崐萁在全縣派報撒厚厚文宣本與扇子，洪孟楷也努力在市場、商業街掃街宣傳反罷免，本刊調查，國民黨區域立委已很明確地展開三階陸戰，打響各自的立委職位保衛戰，但二階送件至今，雖有部分罷團已經展開三階行動，但亦有不少罷團仍在內部盤整、重新培養默契，民進黨中央黨部也還在出戰前的「盤點」階段，綠營內部憂慮，國民黨已經出發，民進黨卻還沒正式出擊，成案後短短60天內就要投票，到底來不來得及。

這股憂慮情緒指向民進黨祕書長林右昌，本刊日前報導林右昌與曹興誠會面不歡而散，曹興誠事後證實，他認為民進黨中央對大罷免不夠積極，建議民進黨要更加投入、給罷團更多支援。

▲民進黨祕書長林右昌上週末到花蓮聖天宮參拜，被認為是踩點傅崐萁的信仰中心。

知情人士指出，民進黨內確實有步調不一致的情況，例如一開始黨團總召柯建銘率先喊出「雙罷」，黨內很多人覺得是柯暴衝，林右昌先說「黨不該是選舉機器」，後又說「罷免非民主常態」，黨內兩大高層說法南轅北轍，更加深支持者困惑。

雖然賴清德曾在中常會播放挺罷免影片展現立場，但黨內人士感嘆，府院黨應該落實分工，「總統要調和五院，不宜站上罷免第一線，黨部才最有立場協助罷團，若黨中央此時還不發出動員令，恐會讓公民社會失去對黨的信任」。林右昌近來雖到花蓮踩點、派黨工進駐等，被解讀要用罷傅帶動整場罷免活動，但其他地區基層仍期待黨中央做出正式宣示，帶動整體選戰士氣。



更多鏡週刊報導

時事焦點／大罷免三階起跑 賴清德親畫補選提名紅線

大罷免三階起跑2／罷團提前為4階暖身 補選2隱憂浮現