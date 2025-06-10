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12星座「下半年運勢」大解析！1星座「感情運走旺」

▲好運,希望,正能量,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲專家分析12星座下半年運勢，有人將迎來革新轉型。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／阿谷老師

6月進入2025下半年，即將面對集體與個人的雙重轉型，天象的推動，不只是改變節奏，更是重新定義目標與價值，有人勇敢踏出舒適圈，也有人在沉潛中蓄勢待發。無論是哪個星座，下半年都會有屬於自己的關鍵字，這次一起透過雷諾曼占卜來替自己掌握先機！

牡羊座｜關鍵字：行動轉型
下半年你會更明確知道自己要什麼，特別在工作或人生方向上有重大選擇。勇敢轉變就是機會的開始。財運穩中帶升，但要注意人際合作帶來的風險。

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金牛座｜關鍵字：資源整合
今年初的累積將在下半年開花結果，你會開始思考更長遠的資產規劃，也有機會接觸新的投資工具，健康與家庭也是重點，記得平衡生活。

雙子座｜關鍵字：關係重塑
感情、人際、合約關係都會是下半年核心，該留下誰、該放下誰，宇宙會安排讓你看清楚，適合清理社交圈，同時也可能迎來命定合作或戀情。

巨蟹座｜關鍵字：習慣革新
你會開始建立一套更有效率的生活節奏，下半年適合調整工作模式、改變日常習慣，幫助健康運提升，若有創業或副業計劃，也將慢慢成形。

獅子座｜關鍵字：創造爆發
下半年你的舞台正在搭建完成，特別是與創意、表達、自媒體有關的領域機會多多，感情運走旺，單身者有望脫單，有伴者則進入加溫期。

處女座｜關鍵字：內在調整
下半年你會開始更重視「情緒安全感」，家庭、內在修復、心理健康成為主軸，過去累積的努力將慢慢被看見，職場或學習上也可能被重用。

天秤座｜關鍵字：溝通與轉向
你會更頻繁地與外界接觸，不論是旅行、學習還是社交，下半年都充滿新知與新連結。但要小心太分心導致力不從心，建議專注一到兩個主軸發展。

天蠍座｜關鍵字：價值重整
財務是你的重點課題，不只是賺多少，而是你開始重新定義什麼對你最有價值，適合談判、加薪、重新設立金錢目標，也可能有斜槓收入出現。

射手座｜關鍵字：重啟人生
下半年是你重新出發的好時機，無論是外貌、形象、職涯或生活模式，你都會想全面翻新自己，機會很多，但也要拿出執行力，別只是說說。

摩羯座｜關鍵字：靜中求變
表面看起來風平浪靜，但你其實正在為下一段大局鋪路，下半年是沉潛的時期，適合做長期規劃、培養實力，也容易接觸到神秘學、潛意識等領域。

水瓶座｜關鍵字：社群能量
你的人脈圈將在下半年大放異彩，不論是參加社群、團隊合作或公益計劃，都能帶來能量與資源，財運也與人有關，合作機會中藏著新收入。

雙魚座｜關鍵字：職場轉機
你在職涯上的曝光度會增加，特別是下半年有升職、轉換跑道或挑戰新角色的機會，記得別低估自己，也不要再用過去的標準限制未來的你。

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