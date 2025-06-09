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壓力來襲該選迎戰還是停下休息？本週6/9–6/15星座運勢給你答案

▲▼星座,十二星座,運勢,週運,生活,指引。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲參考本週星象帶來的啟發，最重要的是這一週也別忘了溫柔對待自己。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

新的一週即將展開，無論你正處於調整步伐的過渡期，還是期待新的契機，星象的變化能提供一些方向與提醒，不妨參考日本網站《TRILL》「溫柔系星座占卜師」Genie給出的本週（6月9日至6月15日）12星座運勢，針對情緒、人際、工作與自我成長等面向，提出具體觀察與建議。現在就來看看，這一週的星象訊息能為你帶來哪些啟發吧！

牡羊座：壓力山大？別對自己說謊

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這週你可能會被周圍人寄予厚望，不過對你來說，那份「期待」反而像沉重的壓力。努力迎合的過程中，也許會懷疑自己能不能撐得住。但你要記得，誠實面對自己最重要。只要跨出一步，小小的努力就會帶來意想不到的改變。相信自己的成長，身邊的人也會看見並給予肯定。

金牛座：人際有點卡？慢慢找回和諧的節奏

這週可能會感受到人際關係的摩擦，特別容易鑽牛角尖，讓溝通變得複雜。不用強求觀點一致，放下成見、慢慢靠近彼此，也能建立穩定的連結。試著珍惜眼前願意陪在你身邊的人，一起創造專屬的寧靜時光吧。

雙子座：別鑽牛角尖！你其實比自己想的還要棒

這段時間你可能會不自覺對自己過於苛刻，甚至陷入「我是不是不夠好？」的負面循環。試著轉換思維：光是你存在於這個世界，就已經默默創造改變。吃一餐飯、買一杯咖啡，你就支撐著別人的生活。你不用完美，已經足夠值得被愛與珍惜。

巨蟹座：分享感受，就是幸福的開端

這週適合和他人「共享」內心世界。當你願意說出不安，也許就會獲得意想不到的安心；而分享希望，則能讓你的夢想被認可。要知道，有些事不能一個人完成，並不是弱點，而是人生的美麗安排。你會發現，恐懼其實沒那麼可怕。

獅子座：不懂沒關係，找到屬於你的意義

可能會遇到讓你一時摸不著頭緒的事情，但別急著否定它。靜下心後，你會逐漸明白這背後藏著讓人生更完整的意義。也可能因此發現新的使命感，無論是在職場還是生活中，雖然肩上的責任變多，但這也是一段飛躍的契機。

處女座：該展翅高飛了！別再等「最好時機」

這週是你的「轉變週」。你早就準備好，只是一直在等待。現在正是時候，像蝴蝶一樣破繭而出，展開人生新篇章。那些曾經擋在路上的障礙，也漸漸移除。放膽前行吧！不過，也要留意與重要之人之間可能出現些微緊張，保持溝通彈性會更好。

天秤座：為了自己而行動，才是最體貼的選擇

這週你可能會傾向遷就他人，但這樣的退讓其實源於你不想與眾不同的內心焦慮。試著告訴自己：選擇讓自己快樂的路，也是一種善良。當你為自己而活時，那份正能量自然也會感染周圍的人。

天蠍座：正面迎戰吧！你可以跨過的

你可能會被賦予一項自己原本不擅長的任務，逃避看似輕鬆，但這次宇宙沒有給你後路。既然如此，不如就來場漂亮的逆轉勝吧！勇敢跨出第一步，你會發現其實沒那麼難。而你也可能因為放下某樣東西，反而換得一直渴望的某個願望實現。

射手座：該面對的別閃躲，這是你的人生課題

這週將出現對你影響深遠的課題，可能需要努力與改變。不用害怕這些挑戰，因為逃避才會讓幸福離你更遠。試著正視那些讓你抗拒的情緒和變化，你會發現人生也因此變得更輕盈。與人交流時，也別忘了用機智和包容來回應。

摩羯座：找到屬於你的幸福定義

別再一味被「承諾」或他人期待綁架了。這週，若能以踏實且滿足的心情面對每一天，將幫助你重新定義「幸福」的標準。雖然重視與人的約定很重要，但也別把眼前屬於你的幸運讓給別人。你身邊的某人，近期也會成為你人生中重要的關鍵角色。

水瓶座：好奇心是你的幸運開關

本週只要追隨「我喜歡」的心，許多美好就會悄悄來報到。特別是與工作相關時，請大膽地表達自我，就算被說「野心勃勃」也沒關係。你一旦動起來，結果會比你想像中更棒！即使面對新的任務有些忐忑，但你很快就會上手的。

雙魚座：放過自己，別追求完美

你可能會比平時更容易想把所有事做到100分，但過度追求完美，反而讓生活變成一場永無止境的「待辦清單」。別忘了，你活著不是為了解決所有麻煩，而是為了享受當下。把握現在能做的小事，用輕鬆的心情面對，它會成為開啟好運的鑰匙。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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