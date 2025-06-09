衝突多還是桃花旺？6/9～6/15星座運勢竟藏「未來10年」的翻盤玄機？

▲生活有點亂？錢包快破洞？來聽星星們要集體對你耳語些什麼！（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

生活有點亂？錢包快破洞？那你得聽聽這週的星象怎麼說！日本知名占星師星乃せいこ為yoi雜誌撰寫的《WEEKLY NEO HOROSCOPE》，6月9日至6月15日這週，星星們集體對你耳語，「重新審視你的行為模式，守住你的生活堡壘！」從金錢管理、防災意識到日常生活習慣，只要稍微留心，就可能帶來意想不到的安心與收穫。

以下是十二星座專屬指引，本週你該怎麼走、該注意什麼，快筆記起來！

牡羊座（3/21-4/19）

最近荷包太輕？生活效率低落？這週的牡羊座建議你來場「大掃除」！不是打掃房間，是掃除不必要的支出與壞習慣。重新構思理想的生活藍圖，嘗試新的生活模式，找出「省錢又快樂」的生活方式，會讓你驚呼「原來這麼爽快」！

金牛座（4/20-5/20）

本來都「能躺就不站」的你，這週突然神清氣爽起來，想動了！社交、運動、出遊，以前覺得懶得做的事，現在都能起身參加。不過，注意內心深處可能湧出的小情緒，只要稍作等待，「情緒風暴」就會過去。建議走出門散心，喝杯手搖、跟好友聊聊，心情就能放晴。

雙子座（5/21-6/20）

你最愛的人際關係與事業運，這週大放異彩！可能有令人雀躍的新任務或心動的曖昧進展。但如果周遭事事不順？可能是老天在提醒你，「講話客氣一點、記得說謝謝」。把對人的態度調整一下，整體氣場才會順，從善待自己開始，才能有餘裕對人好。

巨蟹座（6/21-7/22）

辛苦這麼久，終於快撥雲見日啦！儘管生活還是有點小雜事，但情緒上的壓力終於有機會釋放。這週請相信，「未來會更好」，同時也適時「斷捨離」，放下那些卡關許久的項目與心結，替自己的未來創造更舒服的空間。

獅子座（7/23-8/22）

這週的你，就是萬眾矚目的耀眼星星！自信、創意滿滿，玩樂與工作皆宜。過去默默耕耘的嗜好，現在開始開花結果。推薦你試著寫寫詩、畫畫圖，不一定要公開，但會讓你身心療癒、快樂升級！

處女座（8/23-9/22）

工作、家庭兩頭燒的處女座，本週進入「多工高峰期」。但你最擅長的就是「系統化管理」！調整作業流程、找出時間管理秘訣，你會發現「效率＝幸福」。記得，不是做得久才叫認真，而是做得快、大家都輕鬆，才是真高手。

天秤座（9/23-10/22）

之前學的知識、蒐集的資訊，本週可能成為打開職涯新門的鑰匙！這不只是一週的好運，而是一個「未來10年」的轉捩點。記得讓自己身心放鬆，才能接收到宇宙送來的靈感訊號。早上伸展、曬曬太陽，是你開運的開始。

天蠍座（10/23-11/21）

有種「該清帳了」的氣息迎面而來！這週適合回顧你這半年來的目標與財務狀況，看看哪些該更新，哪些要刪除。尤其在金錢上，請試著將預算花在「體驗」上，旅行、學習都超加分，投資自己的未來最划算！

射手座（11/22-12/21）

活力滿滿的一週！遇見新夥伴、新挑戰，建議你暫時放下「怕尷尬」的心理包袱，適當展示真實的自己。面對未來目標，不怕苦、不怕煩才是真英雄，跨越「懶得動」的門檻後，你會看到前所未見的風景。穿得清爽整潔也會加分喔！

摩羯座（12/22-1/19）

穩重如你，本週可能面對一些「藏太久的感覺」。也許是對人的不耐、對自己的嚴苛，都是你太努力的證明。試著對自己說一句，「你已經很棒了」，轉念之後，你會更清楚未來該帶著什麼走，該放下什麼。

水瓶座（1/20-2/18）

朋友聚、聊天局通通來！本週你將與志同道合的夥伴度過開心時光。記得，不必當最完美的主人，只要自然、輕鬆地做自己，就能讓氣氛更美好。建議試試香氣產品如芳療膏，營造放鬆氣場，開運一級棒。

雙魚座（2/19-3/20）

你的專業終於「被看見」！職場表現機會接踵而來，準備好讓大家看見閃閃發光的你吧。這週也開啟「享受自己興趣」的一年，不用為了快樂感到愧疚，好好思考下一個讓你著迷的興趣是什麼，才是雙魚該有的浪漫人生。

占卜不是宿命，而是讓我們更認識自己的一面鏡子！若想活得更好，何不趁這週從自己最小的習慣開始改變？運勢能量都在你手裡，星星已經亮起，剩下就看你怎麼走了！