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運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

投資、感情難抉擇？該放棄還是堅持「抽一張牌」讓你不再失眠！

▲▼ 苦惱,猶豫,煩惱。（圖／Pexels）

▲當下的你，是否也卡在人生十字路口，不知該放棄還是堅持？選張牌找出解答！（圖／Pexels）

記者萬玟伶／綜合報導

你是否正處在人生的分岔路口，內心反覆掙扎著：我該繼續堅持，還是乾脆放棄？投入多時的感情、努力不懈的事業、壓力重重的金錢計畫……每一條路上都佈滿選擇與疑問。而當下的你，是否正面對無法前進也無法退後的困局？

《科技紫微網》說真話的牌卡占卜師Marbas，運用雷諾曼卡為你揭示內心深處的答案。只要靜下心來，從以下四張卡牌中挑選一張，你將獲得來自宇宙的提醒，幫助你在迷霧中看見方向。

▲▼ 占卜,抉擇,心靈困惑,卡牌,方向,感情,愛情,工作,投資,塔羅,科技紫微網。（圖／擷取自「科技紫微網」）

選好圖就往下看占卜結果吧！

選牌1：星星

▲▼ 占卜,抉擇,心靈困惑,卡牌,方向,感情,愛情,工作,投資,塔羅,科技紫微網。（圖／擷取自「科技紫微網」）


請再堅持一下，光明即將到來。當前的你或許正感到一片迷霧，但請不要忘記當初那份投入的熱情。無論是感情還是事業，請把那股初衷當作燃料，助你衝破最後一哩路。你所追求的，其實已經不遠。

【感情】希望仍在，黑夜終將過去，請堅持。
【事業】方向正確，只差臨門一腳。
【金錢】投資路線無誤，不必急於出場。
【其他】暫時無需考慮退場，一切尚穩。

選牌2：十字架

▲▼ 占卜,抉擇,心靈困惑,卡牌,方向,感情,愛情,工作,投資,塔羅,科技紫微網。（圖／擷取自「科技紫微網」）


是時候做出終結，解脫自己了！你想的這件事情已經成為沉重的包袱，讓你身心俱疲，卻看不到盡頭。有時唯有放下，才能迎來新的契機。轉身，不代表失敗，而是重生的開始。

【感情】你值得更好的，請為自己放手。
【事業】你已盡力，沒有遺憾地轉身離開吧。
【金錢】適時停損，將資源轉投他處。
【其他】斷捨離後，新局自然展開。

選牌3：山

▲▼ 占卜,抉擇,心靈困惑,卡牌,方向,感情,愛情,工作,投資,塔羅,科技紫微網。（圖／擷取自「科技紫微網」）


眼前的辛苦，是中繼站而非終點。你仍有可能達成目標，然而也要注意現實的壓力是否已超出負荷？如果硬撐，只會讓自己身心俱疲，就像油盡燈枯的汽車，即使願意前進，卻也難以走得遠。

【感情】若要繼續，須做好長期抗戰的心理準備。
【事業】還有轉機，但投入與回報比例偏低。
【金錢】建議重新審視，切勿盲目堅持。
【其他】如果累了，就暫停吧，這不是逃避，而是保護自己。

選牌4：鐮刀

▲▼ 占卜,抉擇,心靈困惑,卡牌,方向,感情,愛情,工作,投資,塔羅,科技紫微網。（圖／擷取自「科技紫微網」）


你的直覺其實早已知道答案——該結束了。雖然過去的付出讓現在的你好不甘心，但明智的人是懂得適時止損的人，當你勇敢地斷捨離，才能迎來真正的新篇章。提起勇氣，或許現在就是結束一切的機會。

【感情】該走的就讓它走，迎接新的可能。
【事業】果斷離場，才能尋得更好的舞台。
【金錢】不再執著，避免更深的損失。
【其他】放手未必是結束，有時是更好的開始。

這次的占卜分析是否為你心中困惑指引出明確的方向？無論你選擇的是堅持還是放棄，最重要的是，你已聆聽內心的聲音。願你擁有做決定的勇氣，也相信一切將走向最適合你的未來！

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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