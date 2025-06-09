為什麼下雨天特別心煩？一張圖揭露你內心真正的「疲憊點」！

記者萬玟伶／綜合報導

下雨天不只是潮濕惱人，更可能透露你內心的「小破口」？最近天氣多變、午後雷陣雨來得措手不及，不少人一打開窗簾，就望見一片灰濛濛的天氣，心情也隨之down下來。這種時候，不如靜下心來觀察自己下雨天的情緒反應，搞不好能從中看見你心中未曾察覺的小空隙！

一張圖片題，揭開你情緒的秘密！

想像一下，有位女子正站在窗邊，靜靜地望著外頭綿綿細雨。此時此刻，她的腦中會冒出什麼樣的念頭呢？以下四個選項，直覺選一個，就能看出你什麼時候最容易心神不寧、情緒低落！

A.「雖然下雨了，但還是得洗衣服啊……」

B.「今天的約會還是取消好了」

C.「好想去哪裡玩一玩喔～」

D.「那個人現在過得還好嗎……」

｜防雷｜

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人一旦內心出現空隙，就會變得容易受到欺騙和影響。這個心理測驗將揭示出，你是在什麼樣的狀況下，最容易讓心中產生空隙。

A.「雖然下雨了，但還是得洗衣服啊……」

你是個性格認真、謹慎的人，只要一出點小錯，可能就會陷入「我是不是個沒用的人？」的負面情緒中，進而讓內心出現空隙。建議你平時就養成「別太在意小細節」的習慣，這樣會讓你更不容易陷入自責與情緒低潮，對心理健康也有幫助喔！

B.「今天的約會還是取消好了」

你內心其實渴望被更多人關注、受到重視。當這樣的需求得不到滿足時，就容易在不知不覺中讓心中產生空隙。這時不妨多花時間與親密的家人或朋友相處，這樣能夠幫助你穩定情緒，並找回更自然的自己，也才能補好心中那塊「注意力缺席」的拼圖。

C.「好想去哪裡玩一玩喔～」

你是自由派代表，熱愛說走就走的生活節奏。但一旦現實沒辦法配合你那多變的靈魂，就會讓你變得煩躁、悶得發慌，內心開始亂成一團。不過，別急著怪東怪西，記得穩下來、一步一腳印，才是把亂流變成順風的最佳路徑。

D.「那個人現在過得還好嗎……」

你是一個很會替他人著想、總是細心照顧別人的人，體貼、懂得照顧他人，是你最美的特質。但如果你總是付出卻沒感受到同等的回饋，就容易悄悄累積失落與不滿。這時候不妨先練習「自我優先」讓自己先充飽電，只有當你自己感到被滿足了，才能更寬容地對待他人，自然也就能把愛流得更長、更遠。

雨天除了讓人懶洋洋，也讓潛意識偷偷跑出來透氣！

下次當你站在窗前發呆看雨時，不妨想一想自己第一個浮現的念頭是什麼。搞不好，這正是你內心最需要被關照的那個角落。而認識自己的情緒模式，也是穩住日常生活的重要第一步！

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