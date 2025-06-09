　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

農曆5月生肖運勢洗牌！屬豬有望升官進財、屬猴恐遇桃花劫

▲未來一個月我在哪方面能改運？請依自己的直覺選擇一張最吸引你的牌卡。（圖／記者陳怡真製圖 資料來源 命理專家書珩老師。）

▲生肖豬農曆5月運勢暢旺，有升職加薪的機會。（示意圖／視覺中國CFP）

記者胡至欣／綜合報導

不知不覺已經進入農曆五月（國曆2025年5月27日至6月24日），正值芒種、夏至兩節氣交替之際，麥田翻金波，蟬聲響晴空，仲夏氣息撲面而來，萬物進入蓬勃階段。隨著天氣逐漸升溫，十二生肖的運勢也有了新一波轉變。誰能乘勢而上，誰又需步步為營？《科技紫微網》整理出愛情、事業、財富的走勢，不妨參考看看。

●　農曆五月好運排行

[廣告]請繼續往下閱讀...

愛情順遂生肖：兔、馬、雞
事業暢旺生肖：豬、牛、龍
財富亨通生肖：鼠、豬、馬

●　鼠

愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★☆☆☆
財富運指數：★★★★☆

運勢分析：
運勢穩中有升。特別是財富運旺盛，對數字敏感，只要深入瞭解市場動態、財經資訊，多能抓住商機，投資理財易獲利。愛情運平順，社交較頻繁，單身者有機會釋放熱情，表達愛意，不缺激情與浪漫，只是維繫一段長久的關係不易；有伴侶者要小心桃花困擾。事業運較低迷，易犯小人。

●　牛

愛情運指數：★☆☆☆☆
事業運指數：★★★★☆
財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：
事業運勢突顯的一個月。有利發展新事業，跳槽、求職頗順遂，有越變越好的運勢。面對新環境、新工作亦能快速適應，確立近期目標，多能達成。愛情、財富運勢不揚，易因為感情糾紛而損財，多留意與親友間的金錢往來，親兄弟也要明算帳，邊界清晰、有來有往方為上策。

●　虎

愛情運指數：★☆☆☆☆
事業運指數：★★☆☆☆
財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：
運勢低迷，難有好運降臨的月份。諸事多有變動，必須做好應變之策，以免遇到突發狀況手忙腳亂、不知所措。愛情桃花稀少，單身者不宜談情說愛；有伴侶者感情關係緊張，互看不順眼，爭吵不斷，採取聚少離多的相處模式為宜。錢財有入不敷出的傾向，必須節省開支，勿投機。

●　兔

愛情運指數：★★★★☆
事業運指數：★☆☆☆☆
財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：
人際關係和諧、愛情運旺盛的一個月。集體活動、外出公差、旅遊的機會多，結識新朋友的機率高，可望與性情迥異的對象結緣，相處互動充滿情趣與新鮮感；有伴侶者感情甜蜜，無話不談，有利聊聊未來計劃。只是，工作易出錯，小心被扣錢。難有偏財進帳，小心漏財，不利投資理財。

●　龍

愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★★★☆
財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：
運勢向好，各方面多能順利推進。特別是事業面，動力增強，主動積極，工作質量、效率提升，易有收穫。而且，學習力強，有利學習提升，應試、考證照等。愛情、財富運平平，單身者與異性互動機會不多，不妨先從朋友做起，勿急於表白；有伴侶者切忌自我為中心，必須多關注伴侶的感受與需求

●　蛇

愛情運指數：★★☆☆☆
事業運指數：★★☆☆☆
財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：
運勢不太明朗，各方面進展較緩慢，難有收穫。要特別留意愛情與事業面，別太快投入一段感情，小心上當受騙，傷情損財。工作困難較多，不利推行新計劃，先把目前的問題解決為妙，多尋求助力可逐漸化解。財富運平平，易把錢財用於人情往來上，情意到就好，切忌打腫臉充胖子。

●　馬

愛情運指數：★★★★☆
事業運指數：★★★☆☆
財富運指數：★★★★☆

運勢分析：
運勢頗為旺盛，多能順遂心意的月份。特別是愛情、財富運上揚，有機會獲得異性金援，遇到錢財難題時可尋求異性朋友、長輩幫助，可解燃眉之急。單身者有機會與事業有成、生活品質優越的異性結緣；有伴侶者易獲得伴侶關心、關注，情感需求易獲得滿足。多留意工作細節，小心出錯。

●　羊

愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★★☆☆
財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：
運勢普通，沒有太多驚喜的一個月。要特別留意財富面，求財不易，投資理財易有虧損，不宜借貸，小心有去無回，守財為宜，存錢讓荷包慢慢鼓起來。愛情、事業運平平，工作上不利急於求表現，做好份內事就好。單身者難有愛情機會，小心主動靠近、獻殷勤的人，難有真情

●　猴

愛情運指數：★☆☆☆☆
事業運指數：★★★☆☆
財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：
愛情、財富運低迷，遇人不淑、遭遇情感騙局的機率高。與人交往互動須提高警惕，別急於付出真情，擇友而交為妙。有伴侶者易被家庭瑣事煩心，經濟壓力大，難得伴侶助力。事業運普通，難有表現機會，有利沉潛深耕，蓄勢待發，待機會來時方可把握。適當運動、聽聽音樂可放鬆身心交好運

●　雞

愛情運指數：★★★★☆
事業運指數：★★★☆☆
財富運指數：★★★☆☆

運勢分析：
運勢良好，諸事多平順。特別是愛情面，單身者易有奇遇，與特別（穿衣打扮奇妙、言行有趣…）的對象擦出愛情火花，邂逅一段充滿樂趣的感情；有伴侶者與伴侶相處頗為融洽，有說有笑、關係親密。事業、財富運平平，雖然沒有太大驚喜，但也不易出錯，多能維持收支平衡。

●　狗

愛情運指數：★★☆☆☆
事業運指數：★★★☆☆
財富運指數：★★☆☆☆

運勢分析：
運勢不太妙，付出多收穫少的月份。要多留意愛情、財富面，比較容易遇到煩心事。與人交往互動常有不愉快，宜低調、安守本分，減少不必要的應酬，以免引發衝突難化解。外界桃花困擾多，有伴侶者應與異性保持距離，以免惹是非，影響與伴侶間的感情。工作推進頗為費力，進展緩慢。

●　豬

愛情運指數：★★★☆☆
事業運指數：★★★★★
財富運指數：★★★★☆

運勢分析：
運勢暢旺，易有好事發生。特別是事業、財富面，正財、偏財收入都不錯。有升職加薪的機會，亦可望承接外包賺外快；投資理財眼光也很不錯，有機會因為貴人相助而有不錯進財。人際互動較頻繁，單身者有機會結交不少新朋友，遇良緣的機率高；有伴侶者互動增多，但也易有意見分歧。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響
老牌營造廠一天崩10案　建築業拉警報恐「集體斷氧」
包養妹變科技工程師！「甜心爸」看她手機怒了　硬上炒魷魚
獨／陶朱隱園借款剩53億待還　銀行團4條件寬緩
快訊／Uber宣布併購「皇冠大車隊」
快訊／殘殺酒店妹！26歲兇手長相曝　曾毆打超商店員
快訊／放棄台大！　雲林學霸最後決定曝
前駐關島處長溢領逾300萬房屋補助　監察院彈劾送懲戒法院
「Sweety」劉品言、曾之喬都結婚了！網列4共通點

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　山區暴雨持續2小時

好市多「1神物」秒變靈魂沾粉　一票人配炸物推爆：小孩超愛

護理師曝最討厭病人「做1事」！她嘆一堆不聽勸：別為2000元賭命

農曆5月生肖運勢洗牌！屬豬有望升官進財、屬猴恐遇桃花劫

錄取台大嘆「前景絕望」！雲林學霸放棄夢想：家裡還有弟弟要扶養

大善人蘇慶福　當選好人好事代表理事長

快訊／午後雨彈開炸！17縣市大雨特報　下到深夜

Uber宣布併購本土計程車「皇冠大車隊」　尚待主管機關核准

首颱「蝴蝶」周四有機會生成　粉專：中南部、東部降雨機率高

頭獎衝10億「威力彩1招穩中」為何沒人試？網破盲點：買1張就夠了

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　山區暴雨持續2小時

好市多「1神物」秒變靈魂沾粉　一票人配炸物推爆：小孩超愛

護理師曝最討厭病人「做1事」！她嘆一堆不聽勸：別為2000元賭命

農曆5月生肖運勢洗牌！屬豬有望升官進財、屬猴恐遇桃花劫

錄取台大嘆「前景絕望」！雲林學霸放棄夢想：家裡還有弟弟要扶養

大善人蘇慶福　當選好人好事代表理事長

快訊／午後雨彈開炸！17縣市大雨特報　下到深夜

Uber宣布併購本土計程車「皇冠大車隊」　尚待主管機關核准

首颱「蝴蝶」周四有機會生成　粉專：中南部、東部降雨機率高

頭獎衝10億「威力彩1招穩中」為何沒人試？網破盲點：買1張就夠了

賴芊合氣炸暴走「開車拖行劉至翰」他臉部磨傷　驚悚畫面曝光！

肯德基「爆漿卡士達蛋撻」睽違15年回歸　6／10起限量開賣

快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　山區暴雨持續2小時

陸少女試衣被店員提醒「妳不正常」　就醫確診罹癌超大腫瘤

張家界溶洞「垃圾堆7層樓」已清出51噸　村支書嗆「來拍照就打」被停職

好市多「1神物」秒變靈魂沾粉　一票人配炸物推爆：小孩超愛

花蓮備妥13萬組緊急避難包+救護包　玉里19日起鄰里長新自配送

中石化董座指銀行協商已結束　再三強調：沒背書

電動滑板車「鋰電池起火」奪4命！　法13歲少年跳窗墜亡

記憶體報價上漲助攻！威剛5月營收41.69億元　創15年來單月新高

彭佳慧演唱會撞場林俊傑：靠腰...

生活熱門新聞

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

颱風可能生成　最新預測路徑曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

做1類運動「大腸癌死亡率降37%」　還能防罹癌

想階級翻轉　他嘆：關鍵不是讀書，是婚姻

吃完鹹酥雞隔天胖一圈？醫師曝背後原因

防「劇烈降雨」！　連下3天時間曝

Andy一人環島拍到哭！自剪神作網狂cue家寧

每年出國2次「一定要玩1禮拜」家境好？網曝關鍵

快訊／午後雨彈開炸！17縣市大雨特報　下到深夜

6家旅行業被廢照　觀光署公告解散23家名單一次看

更多熱門

相關新聞

投資、感情難抉擇？抽一張牌給自己全新方向！

投資、感情難抉擇？抽一張牌給自己全新方向！

你是否正處在人生的分岔路口，內心反覆掙扎著：我該繼續堅持，還是乾脆放棄？投入多時的感情、努力不懈的事業、壓力重重的金錢計畫……每一條路上都佈滿選擇與疑問。而當下的你，是否正面對無法前進也無法退後的困局？

壓力來襲該選迎戰還是停下休息？本週6/9–6/15星座運勢給你答案

壓力來襲該選迎戰還是停下休息？本週6/9–6/15星座運勢給你答案

衝突多還是桃花旺？6/9～6/15星座運勢請收！

衝突多還是桃花旺？6/9～6/15星座運勢請收！

威力彩今晚飆10億　4生肖偏財旺

威力彩今晚飆10億　4生肖偏財旺

威力彩頭獎上看10億！命理師曝4生肖財運旺

威力彩頭獎上看10億！命理師曝4生肖財運旺

關鍵字：

科技紫微網生肖運勢開運轉運愛情財富事業農曆五月

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

路徑大變！　颱風可能生成

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

颱風可能生成　最新預測路徑曝

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面