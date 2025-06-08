到蘇澳出差嫌無聊「不如去羅東」！宜蘭最強景點曝　年吸171萬人

▲蘇澳服務區。（圖／高公局）



記者施怡妏／綜合報導

從台北出發到宜蘭，開車只要一小時就能抵達，是不少人周末小旅遊的首選，就有網友指出，到蘇澳附近工作，一整路都沒有什麼人，而且店家也很少，傻眼表示「這到底是什麼地方？」不如去羅東。根據交通部觀光署的最新統計，蘇澳冷泉近一年僅有5.4萬次造訪，而最熱門的景點是「大里外澳遊憩區」。

有網友在PTT發文，「蘇澳是什麼鳥地方？」工作期間走訪宜蘭蘇澳周邊，發現街道上人煙稀少，環境昏暗，餐廳選擇也不多。他表示，有人推薦蘇澳冷泉，但周邊配套設施真的太弱了，「來這裡不如去羅東吧，有沒有八卦？」

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貼文曝光，有網友分享，「蘇澳有很多海鮮餐廳」、「金桔、羊羹當伴手禮，之前還有一個很夯的麵包」、「去這附近就吃海鮮阿」、「還不快反方向往礁溪去，那邊晚上比較熱鬧」、「找間飯店去享受阿」。

根據觀光署統計，2024年3月至2025年3月「宜蘭觀光遊憩據點」，「大里外澳遊憩區」一年吸引高達171萬人造訪，穩坐冠軍寶座，平均每個月超過10萬名遊客拜訪；緊接在後的是「國立傳統藝術中心」，也有超過108萬的參觀人次；排名第三的則是擁有豐富地熱資源的「清水地熱公園」，以69萬人次奪下季軍。而「冬山河親水公園」和「蘭陽博物館」，也都突破65萬人，表現不俗。

相較之下，「蘇澳冷泉」是最後一名，參訪人次僅有5.4萬人次，「棲蘭森林遊樂區」以及「明池森林遊樂區」，參訪人數也不到10萬人次。