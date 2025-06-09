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瑞芳南雅社區推三大遊程　深度體驗南雅海陸魅力

▲▼瑞芳,南雅社區,旅遊,山線,海線,海上,月桃編織。（圖／新北市農業局提供）

▲瑞芳南雅社區推出三大特色遊程。

圖、文／新北市政府農業局提供

瑞芳南雅社區位於臺2線上金瓜石與鼻頭角之間，社區不僅擁有壯麗的海岸風光，更蘊藏著豐富的在地文化與百年傳承的技藝。新北市農業局推薦社區三大特色遊程：如「山線」體驗傳承兩百年的月桃編織工藝、「海線」探索鬼斧神工的濱海地質奇景，或是「海上」遊程搭乘王船感受獨特的海上信仰文化，深度體驗南雅社區海陸魅力。

早年，南雅漁民會從南子吝山採集月桃纖維，編製出固定船隻的繩索。這項近兩百年的傳統技藝，在社區居民的努力下再次被傳承，轉化為兼具文化與實用意義的手作體驗。南雅社區參加新北市農業局農村再生計畫，凝聚社區共識，居民們親手打造出屬於南雅社區獨一無二的月桃文化意象牆，並推出「山線」文化手作月桃編織體驗，每人850元。遊程中跟著專業的導覽員，深度探索南雅社區的風土人情，聆聽在地故事，感受獨有的純樸魅力，之後，親手體驗月桃編織過程，從採集月桃葉、去葉、捶打、剝皮去心，到透過打繩機將纖維編成三股，最終合為一條堅韌美麗的繩索。午餐則可品嚐到社區獨特暖呼呼的在地海鮮米粉，以及清涼爽口的在地石花凍。在美食的陪伴下，為旅程畫上完美句點。

▲▼瑞芳,南雅社區,旅遊,山線,海線,海上,月桃編織。（圖／新北市農業局提供）

▲南雅社區推出「山線」文化手作月桃編織體驗。

▲▼瑞芳,南雅社區,旅遊,山線,海線,海上,月桃編織。（圖／新北市農業局提供）

▲居民們親手打造出屬於南雅社區獨一無二的月桃文化意象牆。

「海線」濱海地質導覽，每人800元，由在地導覽員引領漫步於南雅社區，感受純樸漁村的氣息，接著步入令人驚嘆的濱海地質步道。沿途，可看見大自然的鬼斧神工，探索壯觀的海蝕平台、神祕的深水溝，以及造型獨特的獅子石、燭台等奇岩怪石，每一處都訴說著海岸的悠久故事。也透過有趣的食魚教育，深入了解當季盛產的在地海產，學習如何聰明吃魚，不僅玩得盡興，更能收穫滿滿的知識。午餐可品嚐到社區最道地的特色餐點，如料多味美的海鮮米粉、清涼消暑的石花凍，以及最肥美新鮮的當季鮮魚，讓海洋的滋味在舌尖綻放。

▲▼瑞芳,南雅社區,旅遊,山線,海線,海上,月桃編織。（圖／新北市農業局提供）

▲「海線」遊程透過有趣的食魚教育深入了解當季盛產的在地海產。

「海上」王船海巡導覽遊客可搭乘海釣船，沿著王船遶境的傳統海巡路線，體驗三府王爺信仰與王船祭典的神聖儀式，每人1400元。遊程將從海上出發，以全新視角飽覽壯麗的海岸風光，可看見南雅奇岩的鬼斧神工，彷彿大自然精心雕琢的藝術品；接著是鼻頭軍艦岩的磅礴氣勢，猶如海上堡壘般堅毅；穿越鼻頭明隧道的獨特景象，感受光影變幻的奧妙；最後遠眺金瓜石的水湳洞十三層遺址，其歷史的斑駁與海岸線的完美結合，從海上望去更是別有一番風味。另外也結合有趣的食魚教育，深入了解當季盛產的在地海產，學習如何聰明吃魚、永續利用海洋資源。

▲▼瑞芳,南雅社區,旅遊,山線,海線,海上,月桃編織。（圖／新北市農業局提供）

▲「海上」遊程可看見南雅奇岩的鬼斧神工。

新北市政府農業局長諶錫輝表示，目前新北市共有18個農村再生社區，從生活、生產、生態等各面向深入推動社區永續發展，藉由農遊體驗能讓民眾更加深入了解農村社區，打造全方位永續「農業健康市/式」。團體旅客只要達20人以上即可預約參與南雅社區三大主題遊程，並可依興趣彈性搭配山、海、海上體驗，深入感受南雅獨有的海陸雙線魅力。報名可透過「走吧！農村不遠！新北農遊與農事體驗活動報名網站」（https://rfgis.aerc.org.tw/ruraltourism/main.php）或致電南雅社區發展協會吳小姐（電話：0919918316）。

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