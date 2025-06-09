6家旅行業被廢照　觀光署公告解散23家名單一次看

▲暑假旅遊旺季將至，觀光署公布廢照旅行業名單，提醒民眾留意。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者周湘芸／台北報導

暑假旅遊旺季將屆，交通部觀光署依據「發展觀光條例」第43條公告今年1月1日至5月31日期間旅行業營運狀況，共有6家廢止或撤銷旅行業執照業者、23家經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業、18家核准停業旅行社及1家經票據交換所公告為拒絕往來戶，提醒民眾留意。

觀光署公告，今年截至5月31日經交通部觀光署廢止或撤銷旅行業執照業者共有6家，包括全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、朝桂旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社，其中，除了朝桂旅行社為暫停營業1個月以上，未依規定向觀光署報備逾6個月，其餘皆為限期內未繳足旅行業保證金遭廢止或撤銷執照。

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觀光署指出，今年經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業共有23家，包括犇發國際旅行社、來客喜旅行社、台光大國際旅行社、永迎旅行社、盼遊國際旅行社、 猴思特旅行社、新南向旅行社、藍灣旅行社、鯨宇國際旅行社、晟源旅行社、福倉旅行社、秘樂旅行社、天鷹旅行社、易瀚國際旅行社、易凱旅行社、天南旅行社、澎式日常旅行社、香格里拉旅行社、怡安旅行社、龍慈旅行社、芊芊旅行社、朋來旅行社、東航旅行社。

觀光署也公布18家今年曾經核准停業的旅行社，但旅行社均得於停業期間申辦復業，而截至目前18家均尚未復業，包括樺宇旅行社、福安旅行社、遠輪旅行社等，詳細資訊可至「觀光署行政資訊網」查詢。另外，晟源旅行社1年內有3張支票因存款不足遭退票且未辦理清償註記情形，經票據交換所公告為拒絕往來戶。

觀光署也提醒，消費者參加旅行社舉辦的旅遊活動或購買國際機票出遊應注意3大事項，第一，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社，另每季旅行團「參考售價」可至中華民國旅行業品質保障協會網站查詢，選購低於參考售價的產品，宜確認團費包含／不包含項目及是否有「自費行程」、解約的退費標準。

第二，購買團體或個別旅遊商品時務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，繳費時應索取代收轉付收據並妥善保存，另得視需求加保旅遊平安險及旅遊不便險。

第三，選購國外旅遊產品或出國前，建議至外交部領事事務局網站及中華民國大陸委員會網站查詢相關旅遊警示，出發前至領事事務局網站「旅外國人動態登錄」網頁或陸委會「國人赴陸港澳動態登錄」網頁登錄個人資訊，以利駐外館處即時協助聯繫。