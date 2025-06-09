「斐陶斐將軍」石文龍　賴清德才罕見拔擢升中將！今年獲斐陶斐

▲石文龍（前排中）去年才罕見被賴清德拔擢晉任中將，今年又獲斐陶斐。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德去年（2024）10月時，罕見拔擢一位將官，由過去擔任國會處長的石文龍，晉任國防部中將參事，凸顯這一年「朝小野大」的立法院局勢，很需要一位穿梭國會溝通的專才。特別的是，石文龍在公務之餘，持續在校攻讀博士，甚至名列中華民國斐陶斐榮譽學會114年榮譽會員名單，也屬軍中罕見，不僅成為「石博士」，還是「斐陶斐將軍」。

回顧過去一年來，立法院「朝小野大」的局勢，讓各部會的國會聯絡人的業務壓力倍增；而賴清德在去年10月時，罕見欽點由「國會處長」石文龍少將晉任國防部中將參事。此一人事安排，被外界認為，國會溝通是當前重中之重的工作之一。

賴清德當時在主持晉任典禮時，就有特別點名石文龍。他表示，石文龍將軍是在國防法案的修正，以及預算編列的過程中，在國會發揮協調溝通的角色，讓各項國防施政能夠順利推動。

事實上，石文龍現在都還在督導國會處，該處的處長、副處長職務已懸缺多時，遲遲找不到適合的人選。國會聯絡人平時的工作內容繁雜且繁重，必須穿梭在立法院中興大樓各委員辦公室，除了逢年過節，要打點立委，也要接觸國會助理，討論問政相關議題跟解決選民服務需求外，還要懂得送禮、飲宴之道。

▼石文龍去年才罕見被賴清德拔擢晉任中將，今年又獲斐陶斐。（圖／中華大學網站）

