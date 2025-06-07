34架次共機出海擾台空、海域　國防部：具高度挑釁意味

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據國防部今（7日）公布共機最新動態資訊，自6日上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機34架次，配合另共艦8艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動。自昨日起就有多架次共機出海擾台，配合共艦「聯合戰備警巡」為名，對我周邊空、海域進行騷擾。國防部表示，相關行為具有高度的挑釁意味，未適當顧及其他國家的海洋權利，為區域帶來不安與威脅，更是對區域現狀的公然破壞。

國防部今稍早公布最新共機動態，6日上午6時一直到7日上午6時，34架次共機出海活動，其中25架次逾越海峽中線進入北部、中部、西南空域，另外，有共艦8艘、公務船1艘持續在台海周圍活動。

對此，國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

此外，國防部自昨下午3點45分起，就陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計21架次出海活動，其中15架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中及西南空域，配合共艦假所謂「聯合戰備警巡」為名，對我周邊空、海域進行騷擾。

國防部強調，相關行為具有高度的挑釁意味，未適當顧及其他國家的海洋權利，為區域帶來不安與威脅，更是對區域現狀的公然破壞。